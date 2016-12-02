تشافي: إنيستا سلاح برشلونة.. وأنتظر أصدقائي في قطر

قال تشافي هيرنانديز، قائد فريق برشلونة السابق ولاعب السد القطري الحالي، إن الأسابيع القليلة القادمة تشهد ثلاث مباريات ذات أهمية خاصة له، مضيفاً أن قطر، التي يعتبرها بلده الثاني، حافلة بالإثارة قبل هذه المباريات الثلاث.

وتحدث تشافي، قبل 6 سنوات من استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في حوار نشره موقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن الشغف بكرة القدم في قطر قبل الكلاسيكو، الذي يجمع بين برشلونة وريال مدريد، وعن اشتياقه للترحيب بزملائه في برشلونة القادمين للدوحة من أجل خوض مباراة ودية مع نادي الأهلي السعودي يوم 13 من الشهر الجاري. كما يتحدث عن الاستعدادات التي يجريها لإقامة كلاسيكو خاص بقطر.

وعن مباراة كلاسيكو الأرض المقرر إقامتها غداً، قال تشافي: "اللاعبون في نادي السد يذكرونني كل يوم أن هناك كلاسيكو هذا الأسبوع. تسمع عن هذا الكلاسيكو في كل مكان هنا. العالم يتحدث عن الكلاسيكو، وهنا في قطر هناك توقعات كبيرة قبل المباراة. سأستمتع بالمباراة في البيت. لقد شاهدت بعض مباريات الكلاسيكو هنا من قبل، والناس يعيشونها كما لو كانوا في إسبانيا أو في برشلونة. الكل يتطلع للمباراة".

وأضاف: "من الصعب التكهن بنتيجة مباراة الكلاسيكو. أتذكر أننا ذهبنا مرة إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو متخلفين عنهم بفارق 21 نقطة، ولكننا كنا الأفضل وتعادلنا 1-1 ومرة أخرى كنا في أفضل حالاتنا وجاء ريال مدريد إلى كامب نو وهو متخلف عنا بنقاط كثيرة، لكنه فاز بالمباراة. إنها مباريات لا يمكن لأحد معرفة ما سيحدث فيها. لكنني طبعا أتمنى أن يفوز برشلونة".

وأردف: "صحيح أن برشلونة ليس في أفضل أحواله وأن ريال مدريد لم يخسر في 31 مباراة، لكن هذا لا يعني شيئاً. سنرى كيف ستبدأ المباراة. يلعب برشلونة على أرضه، ويجب أن يفوز لأن الفارق هو ست نقاط والخسارة تعني أن الفارق سيرتفع إلى تسع نقاط، وهو فارق كبير. لكن لا أحد يعرف ما سيحدث. من الصعب التكهن، ولكني آمل أن يعود برشلونة إلى المستوى الذي أظهره قبل أسابيع قليلة، وأن يقدم مباراة جيدة ويسيطر على مجريات اللعب، بحيث يجعل ريال مدريد يعاني. لكن ريال مدريد فريق قوي جداً وممتاز، وبالتالي سنشاهد مباراة جميلة".

ويرى تشافي أن مفتاح الفوز لبرشلونة في هذه المباراة هو السيطرة على وسط الملعب حيث قال: "لكي يفوز برشلونة بالمباراة، عليه أن يسيطر على مجريات اللعب. يجب على الفريق أن يستعيد عافيته ويظهر في أحسن حالاته، وخاصة فيما يتعلق بالاستحواذ على الكرة، لأن هذا هو الوضع الذي يكون فيه برشلونة مرتاحاً تماماً. إن لم نستحوذ على الكرة لا نكون مرتاحين. سيعود إنيستا إلى الملعب وهو لاعب مهم جداً بالنسبة لبرشلونة في الاستحواذ على الكرة وتنظيم اللعب".

بعد عشرة أيام فقط من المباراة في استاد الكامب نو، سيلتقي تشافي بزملائه القدامى هنا في الدوحة، حيث يزور فريق برشلونة قطر لأول مرة للعب مباراة ودية مع أبطال المملكة العربية السعودية.

يقول تشافي في هذا الصدد :"أقول لجميع زملائي السابقين في برشلونة إنه يشرفني أن أرحب بكم هنا في قطر. أنا هنا كسفير لبطولة كأس العالم 2022، وستكون هذه فرصة رائعة للناس لمشاهدة فريق برشلونة مباشرة. أتمنى أن يشاهد الجمهور مباراة رائعة أمام الأهلي، سواء من يحضر منهم إلى الاستاد أو من يشاهد المباراة على التلفزيون. إنها فرصة سحرية أن نرى برشلونة يلعب في الشرق الأوسط. أنا على اتصال مستمر مع اللاعبين، لكن من الرائع رؤيتهم هنا. وستكون هذه فرصة ممتازة لقطر للاحتفال بكرة القدم قبل .2022 سيكون الاستاد ممتلئاً والمباراة رائعة لأن الناس هنا تحب برشلونة".

وامتدح تشافي مدربه السابق بيب غوارديولا على الطريقة التي فرض بها أسلوبه في إنجلترا، حيث قال: "غوارديولا يقوم بعمل رائع في إنجلترا، فقد رأينا مباريات جميلة لمانشستر سيتي. أعتقد أنهم لعبوا مباراة جيدة ضد برشلونة في كامب نو قبل طرد برافو. ولعبوا مباريات جيدة أيضاً في مانشستر. لقد شاهدت بعض المباريات التي لعبوها في الدوري، ويمكن القول إن غوارديولا يفرض أسلوبه في مانشستر سيتي.

مشكلة الدوري الإنجليزي الممتاز هي أن الفرق مستواها متقارب، إذ إن هناك خمسة أو ستة فرق لديها فرص متساوية للظفر باللقب. تشيلسي قوي. ليفربول قوي. توتنهام خسر مؤخراً مباراته أمام تشيلسي، لكنه لا يزال قوياً. مانشستر لم يبدأ بقوة لكنني متأكد من أنه سيتحسن وسيعود بقوة. كل هذه الفرق بإمكانها الفوز باللقب. هناك منافسة أكبر في إنجلترا مقارنة مع المنافسات في الدول الأخرى، لكني أعتقد أن غوارديولا يقوم بعمل رائع هناك".

كما عبّر تشافي عن إعجابه بالعمل الذي يقوم به مدرب فريق تشيلسي أنطونيو كونتي قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمع فريق مانشستر سيتي بنظيره تشيلسي نهاية هذا الأسبوع، حيث قال :"كونتي مدرب ماهر. لقد أظهر قدراته التدريبية عندما تغلب المنتخب الإيطالي على نظيره الإسباني، بالإضافة إلى عمله الرائع مع نادي يوفنتوس. يستطيع كونتي التحكم بفريقه على أرض الملعب عند استحواذه على الكرة أو عند فقدانه لها. ستكون مباراة رائعة بين فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي، حيث سيسعى غوارديولا لتطبيق نفس أسلوب اللعب الذي طبّقه عندما كان يدرّب فريق برشلونة، والقائم على الاستحواذ على الكرة والسيطرة على اللعب، وبالتالي سنشاهد مباراة رائعة. ستكون بمثابة معركة بين المدربين والفريقين للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز".

سيخوض تشافي "نسخة كلاسيكو قطرية" كما يسميها، تجمع بين فريقه نادي السد ونظيره الريان الفائز بلقب دوري نجوم قطر العام الماضي.

وأكد تشافي أن قطر ستتمكن من تكوين جيل جديد من اللاعبين، الذين سيكون لهم دور مهم في منافسات كأس العالم 2022 الذي تستضيفه البلاد.

وقال تشافي: "تمتلك قطر فريق كرة قدم جيدا، يتألف من لاعبين موهوبين. يمكن أن يكون للاعبي فرق كرة القدم تحت 23 سنة وتحت 19 سنة دور هام في نهائيات كأس العالم لكرة القدم .2022 علاوة على ذلك، يوجد في أكاديمية أسباير والاتحاد القطري لكرة القدم مدربون جيدون، مثل فيليكس سانشيز الذي يعتبر مدرباً هاماً جداً، كما أنني أستمتع في عملي كمدرب لفريق كرة القدم تحت 23 سنة. يضم فريق كرة القدم تحت 23 سنة لاعبين رائعين قبل ست سنوات من موعد انطلاق كأس العالم .2022 سيشكل اللاعبون الحاليون للمنتخب الوطني ولاعبو فرق الشباب فريقاً رائعاً سيخوض منافسات كأس العالم على أرضه وأمام جمهوره. تسير عملية تنظيم بطولة كأس العالم على ما يرام. أما بالنسبة لتطوير كرة القدم، فلدينا متسع من الوقت لإعداد هؤلاء اللاعبين. وبالتالي، لدينا الأساس القوي لتنظيم كأس عالم رائعة".