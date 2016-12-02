جائزة أفضل لاعب تنحصر بين رونالدو وميسي وغريزمان

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الجمعة، عن القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم 2016، وضمت البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان غريزمان.

ويبدو رونالدو مرشحا قويا لنيل الجائزة للمرة الرابعة بعد 2008 و2013 و2014، بعد إحرازه مع فريقه ريال مدريد الإسباني لقبي دوري أبطال أوروبا للمرة الـ11 في تاريخه، وكأس أوروبا للمنتخبات مع البرتغال للمرة الأولى في تاريخها الصيف الماضي.

وأحرز رونالدو لقبه الثالث في المسابقة القارية والثاني مع ريال مدريد بعدما توج أفضل هداف برصيد 16 هدفا. وسجل 3 اهداف في كأس أوروبا ليساعد فريقه على التأهل الى النهائي عندما لعب 25 دقيقة فقط بسبب الإصابة.

أما ميسي المتوج بالجائزة عام 2015، فكان موسمه أقل نجاحا برغم تتويجه مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني وقيادة الأرجنتين إلى نهائي كوبا أميركا.

في المقابل، حل غريزمان وصيفا لدوري أبطال أوروبا مع أتلتيكو مدريد الإسباني ولكأس أوروبا مع منتخب فرنسا على أرضه.

وأقصي من القائمة النهائية زميل رونالدو في ريال مدريد غاريث بيل الذي قاد منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس أوروبا، وزميل ميسي في برشلونة البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي قاد منتخب بلاده للتتويج بالذهب الأولمبي للمرة الأولى في تاريخه.

وذكر الاتحاد الدولي على موقعه الرسمي أن "القائمة الأولية تقلصت من 23 لاعبا إلى ثلاثي النخبة بعد تصويت قادة ومدربي المنتخبات الوطنية، ومجموعة مختارة من وسائل الإعلام والمشجعين الذين يصوتون على موقع FIFA.com".

وبعد انتهاء شراكته مع مجلة فرانس فوتبول، حدد الاتحاد الدولي 8 جوائز وهي: أفضل لاعب وأفضل لاعبة وأفضل مدرب في فئة الرجال وأفضل مدرب في فئة السيدات وجائزة بوشكاش لأجمل هدف واللعب النظيف والمشجعين 2016 والتشكيلة المثالية.

وأوضح الاتحاد أنه سيتم اختيار الفائز بجائزة أفضل لاعب بناء على عملية تصويت مدمجة حيث سيكون 50% من القرار مبنيا على اختيارات جميع مدربي وقادة المنتخبات الوطنية في كل أنحاء العالم، بينما سيتوزع النصف الآخر بين نتيجة اقتراع عام عبر الإنترنت يشارك فيه عشاق كرة القدم وأصوات مجموعة مختارة من ممثلي أكثر من 200 وسيلة إعلام من القارات الست.

ولدى السيدات، تتواجه البطلة الأولمبية الألمانية ميلاني بيهرينغر مع البرازيلية المخضرمة مرتا والنجمة الأميركية كارلي لويد.

ولدى المدربين، يتنافس الفرنسي زين الدين زيدان (ريال مدريد) مع الإيطالي كلاوديو رانييري (ليستر سيتي الانكليزي) والبرتغالي فرناندو سانتوس (منتخب البرتغال).

وسيعلن فيفا عن الفائزين في حفله السنوي المقرر في يناير المقبل في زيوريخ.