جو هارت: لن ألعب لمانشستر سيتي ما دام غوارديولا موجوداً

يعترف جو هارت حارس منتخب انجلترا المعار الى تورينو أن مسيرته في مانشستر سيتي لن تستمر مع وجود بيب غوارديولا على رأس الجهاز الفني ويتوقع استكمال الموسم مع الفريق الايطالي.



وقال الحارس البالغ من العمر 29 عاما لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية يوم الخميس عن إعارته للنادي الايطالي "لم انتقل إلى هنا للوقوف على مستواي أو طريقة تطوري. جئت الى هنا لأني لمست إني لم أعد مرغوبا في سيتي".



وتابع "لست هنا لاثبات ما الذي يمكنني القيام به. أنا هنا لأنه يجب علي البحث عن مكان آخر ولم أحسم أي شيء بعد".



"أتمنى تقديم افضل ما عندي مع تورينو واذا جائني أي عرض فاني أعتقد أن مانشستر سيتي لن يقف في طريقي".



وقال هارت أن نقاشا جمعه مع غوارديولا بعد عودته من بطولة أوروبا 2016 جعله يتأكد تماما من موقعه في حسابات سيتي.



وارتكب الحارس بعض الاخطاء الفادحة في دور المجموعات أمام ويلز واخفق في التصدي لهدف حاسم أمام ايسلندا لتخسر انجلترا 2-1 على نحو مفاجئ في دور الستة عشر.



وأضاف هارت "عندما التقيت به لأول مرة بعد عودتي من بطولة أوروبا أبلغني بوجود تحفظات لديه بشأن طريقة أدائي".



وتابع "صافحته وقلت له انه كان صريحا من الناحية الاحترافية لكنه لم يقل الاشياء التي أرغب في سماعها".



واستطرد "قلت له اني أود التعاون معه لكن الانطباع الذي حصلت عليه اني لن العب مع سيتي ثانية".