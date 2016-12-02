زيدان: أريد البقاء في مدريد طيلة حياتي

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، الجمعة، رغبته في البقاء معه طيلة حياته، وشكر رئيس النادي فلورنتينو بيريز الذي قال أمس إن النجم السابق سيبقى "مدى الحياة" مع فريق العاصمة.

وتطرق بيريز في مقابلة مع وكالة فرانس برس، الخميس، إلى "قصة حب جميلة" بين ريال مدريد وزيدان، مؤكداً أن نجم المنتخب الفرنسي السابق سيمدد عقده، الذي ينتهي في 2018، "عندما يرغب بذلك".

ورد زيدان في مؤتمر صحافي: "صحيح أنني سأبقى هنا طيلة حياتي، لأني سعيد في هذه المدينة، وهذا البلد الذي منحني الكثير من العاطفة".

وأضاف مبتسماً: "الرئيس جلبني إلى مدريد (عام 2001)، ومنحني فرصة تمثيل هذا النادي الكبير برغم اعتراض كثيرين، وسأبقى ممتناً له طوال عمري".

وكان بيريز في ولايته الرئاسية الأولى (2001-2006)، جذب لاعب يوفنتوس الإيطالي السابق في صفقة قياسية بلغت 75 مليون يورو.

وعاد بيريز إلى الرئاسة عام 2009 واستعاد بزيدان مدربا مساعدا لموسم 2013-2014، ثم مدربا للفريق الرديف (2014-2016)، قبل أن يتولى مهام تدريب الفريق الأول منذ يناير الماضي، ويحرز لقب دوري أبطال أوروبا في مايو.

وختم زيدان: "الآن أنا المدرب، وأعرف أن الأمور مختلفة. مهمتنا جميعا هي الفوز في المباريات. لكني أشكره على هذه الكلمات".

ولم يخسر فريق "زيزو" في 32 مباراة على التوالي في مختلف المسابقات، علما أنه يستعد للانتقال إلى ملعب "كامب نو" لمواجهة برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم السبت.

وفي حال فوز ريال المتصدر، سيعمق الفارق مع غريمه التاريخي إلى 9 نقاط.