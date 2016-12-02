فيفا يعلن القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب

المصدر: برلين - د ب أ

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الجمعة، قائمة نهائية من ثلاثة مرشحين لجائزة أفضل مدرب كرة قدم في العالم لعام 2016.

وضمت القائمة كلاوديو رانييري الذي قاد ليستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، وفيرناندو سانتوس الذي قاد البرتغال للفوز بلقب كاس الأمم الأوروبية (يورو 2016) وزين الدين زيدان الذي قاد ريال مدريد الأسباني للتتويج بدوري أبطال أوروبا.

ويجرى الإعلان عن الفائز في الحفل المقرر في التاسع من يناير المقبل، وذلك من خلال تصويت يشارك فيه مدربو المنتخبات وقادتها ووسائل الإعلام وكذلك الجماهير.

وضمت قائمة المرشحات لجائزة أفضل مدربة في العالم الألمانية سيلفيا نايد التي توجت بالجائزة مرتين سابقتين والتي رحلت عن تدريب منتخب السيدات الألماني بعد قيادته للتتويج بالميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 .

كذلك ضمت القائمة جيل إليس مدربة المنتخب الأمريكي والتي توجت بالجائزة في 2015، وبيا سونداج التي قادت منتخب السويد لفضية أولمبياد ريو 2016 والتي توجت بالجائزة في 2012 .