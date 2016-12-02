"كاس" تعلن قرارها بشأن بلاتر الاثنين

كشفت محكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس"، الجمعة، أنها ستعلن يوم الاثنين المقبل قرارها بشأن الاستئناف المقدم من السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد عقوبة إيقافه لمدة 6 أعوام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

وأوضحت المحكمة أنها ستنشر قرارها بموقعها على الإنترنت يوم الاثنين الموافق الخامس من ديسمبر الجاري في الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش.

وكانت لجنة القيم بالفيفا، قد أصدرت العام الماضي، عقوبة الإيقاف لمدة 8 أعوام بحق بلاتر 80 عاما، في القضية المتعلقة بتحويله مبلغ مليوني فرنك سويسري (07ر2 مليون دولار) إلى الفرنسي ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" بدعوى أنه نظير عمل قدمه بلاتيني للفيفا قبلها بتسعة أعوام.

وبعدها قلصت لجنة الاستئناف في الفيفا فترة العقوبة إلى 6 أعوام، ثم تقدم بلاتر بطلب استئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية. وعقدت جلسة استماع في أغسطس الماضي تمسك خلالها بلاتر ببراءته.

وترأس بلاتر الفيفا بين عامي 1999 و2015 .

كذلك تقدم بلاتيني بطلب استئناف لدى محكمة التحكيم التي قررت في مايو الماضي تقليص فترة إيقافه من 6 أعوام إلى 4 أعوام، وبعدها رحل رسميا عن منصب رئيس اليويفا.