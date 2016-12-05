الأرجنتين تعيد النظر في استخدام منتخبها للطائرات

أعاد الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم النظر في سياسته المتعلقة بتنقلات لاعبي المنتخب وأجرى مفاوضات مع الشركة الوطنية "أرخنتينوس إيرولينياس" لنقل لاعبيه بعد مأساة نادي تشابيكوينسي البرازيلي.

وصرح ميغل هيرش، المتحدث بإسم الاتحاد الأرجنتيني أن الأخير "وضع آليات جديدة للمراقبة وسنرفع مستوى الرقابة على الشركات والطائرات التي يسافر على متنها المنتخب".

وكان نجم المنتخب ليونيل ميسي واللاعبون الآخرون، استقلوا في 14 نوفمبر، الطائرة نفسها التي تحطمت الأسبوع الماضي، وهم في طريقهم إلى مدينة سان خوان للقاء كولومبيا في التصفيات المؤهلة الى مونديال 2018 في روسيا.

ويلجأ الاتحاد الارجنتيني عادة الى شركة الطيران الخاصة "انديس"، الا أن الطائرة لم تكن متوافرة يومها بسبب الصيانة، فبحث عن بديل ووقع الاختيار على شركة "لاميا" البوليفية بسبب اسعارها التنافسية.

ولم تكن الرحلة يومها مريحة بسبب المطبات الجوية قرب سان خوان، وتقيأ ميسي وآخرون. الا أن ذلك لم يحل دون فوزهم 3-صفر.

وأوضح هيرش" "بدأ الاتحاد الارجنتيني كما في دول اخرى محادثات منذ عدة اشهر مع شركة أرخنتينوس إيرولينياس كي ينتقل المنتخب على متن طائرات الشركة الوطنية".