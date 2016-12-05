برشلونة: نيمار مصاب .. سيعود في "الديربي"

أعلن برشلونة الإسباني أن مهاجمه البرازيلي نيمار يعاني من إصابة طفيفة في فخذه، وسيخضع لعلاج فيزيائي، على أن يعود إلى صفوف الفريق في ديربي كاتالونيا أمام إسبانيول في 18 من الشهر الجاري.

وكان نيمار صاحب التمريرة الحاسمة التي جاء منها هدف زميله لويس سواريز في مرمى غريمه ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الاسباني الذي أقيم السبت، قد خرج قبيل نهاية المباراة، ما أثار قلق انصار الفريق الكاتالوني من تعرضه لاصابة قوية.

إلا أن برشلونة أكد أن "الفحوصات التي خضع لها نيمار صباح يوم الاثنين أظهرت أن اللاعب يشعر بأوجاع جراء إصابته بتقلص عضلي والأمر لا يتعلق بإصابة في المحالب".

واشار وصيف الدوري الإسباني إلى أن اللاعب سيخضع طوال هذا الأسبوع لجلسات علاج فيزيائي وسنحدد على إثرها موعد عودته الى التمارين.

ولن تؤثر الاصابة على برشلونة هذا الأسبوع، إذ أن نيمار كان موقوفا أصلا في المباراة ضد بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني يوم الثلاثاء في دوري أبطال اوروبا، وضد أوساسونا في الدوري المحلي يوم السبت.