جولة "الأبطال" الأخيرة.. انتقام وصدارة

بعد أن حسمت بطاقات التأهل الأربع من المجموعتين الرابعة والسادسة إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يتوقع أن تشهد الجولة السادسة الأخيرة من مباريات دور المجموعات مباراتين يغلب عليهما استعراض القوى من قبل الفرق الأربعة المتأهلة بالفعل.

فقد تأهل بوروسيا دورتموند الألماني وريال مدريد الإسباني بالفعل من المجموعة السادسة قبل مواجهتهما يوم الأربعاء على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد، بينما يلتقي بايرن ميونيخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني المتأهلان من المجموعة الرابعة على ملعب "أليانز أرينا" الثلاثاء.

ويتوقع أن يتنافس دورتموند بشراسة مع مضيفه ريال مدريد على صدارة المجموعة، حيث يحتل دورتموند المركز الأول برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين فقط أمام الريال.

أما أتلتيكو مدريد فقد حسم بالفعل صدارة المجموعة لصالحه بعد أن حصد 15 نقطة وتفوق بفارق ست نقاط أمام بايرن ميونيخ، لكن البايرن سيسعى بالتأكيد إلى الثأر لهزيمته أمام أتلتيكو ذهابا 1 - صفر وكذلك خروجه أمام الفريق نفسه من الدور قبل النهائي ببطولة الموسم الماضي.

وكثيرا ما استحوذت المواجهات الألمانية-الإسبانية على الأضواء بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة، وقد تغلب بايرن ودورتموند على العملاقين الإسبانيين برشلونة وريال مدريد، على الترتيب، ليتأهل على حسابهما إلى نهائي البطولة الأوروبية في 2013 .

ولكن بايرن ميونيخ خرج من الدور قبل النهائي في المواسم الثلاثة التالية على يد ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، على الترتيب، كما أطاح الريال ببوروسيا دورتموند من دور الثمانية في 2014 .

والآن يتجدد الصراع بين الريال ودورتموند في استاد البرنابيو، في مباراة يحتاج فيها دورتموند إلى التعادل أو الفوز للحفاظ على موقعه في الصدارة أملا في مواجهة أكثر سهولة في دور الستة عشر.

ويخوض الريال مباراة الأربعاء بعد تعادله على ملعب غريمه برشلونة 1 - 1 يوم السبت في مواجهة الكلاسيكو ضمن منافسات الدوري الإسباني، بينما فاز دورتموند في مباراته الماضية بالدوري الألماني (بوندسليجا) على بوروسيا مونشنجلادباخ 4 - 1 .

ويحتل دورتموند المركز السادس في البوندسليجا بعد أن تعرض لعدد من الكبوات هذا الموسم، لكنه نجح من خلال فوزه على مونشنجلادباخ في تخفيف حدة الانتقادات الموجهة لمديره الفني توماس توشيل والتي تزايدت عقب الهزيمة أمام آينتراخت فرانكفورت 1 - 2 .

وخلال مباراة مونشنجلادباخ، تألق ماركو ريوس العائد من غياب طويل بسبب الإصابة وصنع ثلاثة أهداف، كما قدم اللاعب الشاب عثمان ديمبلي مباراة رائعة وسجل هدفا كما سجل بيير-إيمريك أوباميانغ ثنائية ليرفع رصيده إلى 15 هدفا في صدارة قائمة هدافي البوندسليجا.

وقال توشيل "الآن عاد ماركو (ريوس) من جديد وقد حقق ذلك بطريقة رائعة وأبدى إصرارا كبيرا خلال الأسابيع القليلة الماضية."

وأبدى أوباميانغ أيضا سعادته بعودة ريوس قائلا "أنا سعيد للغاية بعودته. إنه واحد من أفضل اللاعبين لدينا."

ورد ريوس على كلمات زميله أوباميانغ قائلاً "كما كانت الحال في العام الماضي. نحن فقط بحاجة إلى أهداف أوباميانغ. عندما يسجل أوباميانغ الأهداف، نشعر جميعا بالسعادة."

ويتطلع دورتموند إلى تكرار عروضه القوية عندما يحل ضيفاً على الريال، علما أن الفريقين تعادلا مع بعضهما البعض 2 - 2 ذهابا في ألمانيا.

كذلك يحتاج دورتموند إلى هدف واحد ليعادل الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة من فريق خلال دور المجموعات بالبطولة وهو 20 هدفا.

أما بايرن ميونيخ فكان يأمل في منافسة أتلتيكو على صدارة المجموعة لكن أمله تحطم مع الهزيمة المفاجئة أمام روستوف الروسي 2 - 3 حيث بات متأخرا عن أتلتيكو بفارق ست نقاط.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني في البوندسليجا خلف لايبزج، ولكن البراعة التكتيكية التي قاد بها المدير الفني كارلو أنشيلوتي الفريق للفوز على ماينز 3 - 1 قد تطمئن جماهير الفريق إزاء النتائج المقبلة.

وقام أنشيلوتي بتغيير مركز توماس مولر الذي يواجه موسما صعبا، ليؤدي دور صانع الألعاب خلف المهاجم روبرت ليفاندوفسكي، وهو ما حقق نجاحا مبهرا أمام ماينز ونال رضا الجميع.

وقال أنشيلوتي "أنا سعيد بكل المهاجمين. لقد تعاونوا بشكل جيد حقا."

وقال المدافع ماتس هاميلز "لدينا خيار آخر في خط الوسط الهجومي. أعتقد أنه أفضل مركز لتوماس. يتحرك في العمق بحرية ودائما ما يشكل خطورة كبيرة."

وقال مولر إن هذا المركز هو المفضل لديه، ويحتمل أن يكرر أنشيلوتي الأمر نفسه في مباراة أتلتيكو، حيث يتطلع بايرن ميونيخ إلى تحقيق الانتصار الخامس عشر على التوالي بملعبه ضمن منافسات دوري الأبطال.