رسمياً.. تشابكوينسي بطلاً لكأس سودا أميركانا

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم في بيان يوم الاثنين منح لقب كأس سودا أميركانا 2016 لفريق شابكوينسي البرازيلي عقب تحطم طائرته في كولومبيا الأسبوع الماضي ما أدى لمقتل أغلب لاعبيه.



ونجا ستة أشخاص فقط من تحطم الطائرة قرب مدينة ميديين وكانت تقل بعثة النادي لخوض نهائي كأس سودا أميركانا والتي كانت ستصبح أكبر

مباراة في تاريخ النادي ما أدى إلى مقتل 71 شخصا من الركاب وأفراد

الطاقم.



وذكر الاتحاد القاري في بيان أن أتليتيكو ناسيونال الكولومبي الذي كان سينافس شابكوينسي في نهائي البطولة طالب بمنح اللقب للفريق البرازيلي تكريما لذكرى ضحاياه.



وقرر مجلس اتحاد أمريكا الجنوبية للعبة الموافقة على هذا الطلب "وما سيتبعه ذلك من كافة الامتيازات الرياضية والاقتصادية." وحصل نادي أتليتيكو على جائزة اللعب النظيف.



وبصفته بطلا لكأس سودا أميركانا سينافس شابكوينسي على لقب كأس السوبر بأميركا الجنوبية العام المقبل.



كما ضمن شابكوينسي مكانا له في كأس ليبرتادوريس للأندية العام المقبل.