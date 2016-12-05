لاعبو الدوري الأرجنتيني يشاركون في تأبين ضحايا تشابيكوينسي

شارك جميع لاعبي الدوري الأرجنتيني لكرة القدم مطلع الأسبوع الجاري في تأبين لاعبي نادي تشابيكوينسي البرازيلي، الذين لقوا حتفهم الاثنين الماضي في حادثة جوية أثناء سفرهم إلى مدينة ميديين الكولومبية لمواجهة نادي أتلتيكو ناسيونال في نهائي بطولة كأس سودامريكانا.

وكرم ناديا ريفر بليت وبوكا جونيورز، أكبر ناديين في الأرجنتين، ضحايا الحادث بعدة طرق مختلفة، فقد قام لاعبو ريفر بليت بارتداء قميص تشابيكوينسي، فيما وضع لاعبو بوكا جونيورز شعار النادي البرازيلي على قمصانهم.

وأطلق بوكا جونيورز من مدرجات ملعبه "بومبونيرا" 71 بالون باللون الأخضر، في إشارة إلى عدد الضحايا، الذين لقوا حتفهم في الحادث، وكان من بينهم لاعبو الفريق البرازيلي.

وعلى جانب آخر، ارتدى لاعبو فريق اندبيندنتي في مواجهة ريفر بليت في إحدى مباريات القمة بالجولة الثانية عشرة في المسابقة الأرجنتينية، القمصان البيضاء ووضعوا أسماء لاعبي تشابيكونسي على ظهورهم.

وكان التأبين، الذي قام به نادي سان لورينزو في مباراته أمام أوليمبو هو الأكثر إثارة، عندما قام لاعبوه بارتداء القميص الأخضر لتشابيكوينسي، والذي ارتداه اللاعبون الضحايا خلال مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس سودامريكانا عندما أطاحوا بالنادي الأرجنتيني وخطفوا بطاقة التأهل للنهائي.