لويس إنريكي: الفوز.. دواء شافِ لكل أمراض برشلونة

أعرب لويس انريكي، المدير الفني لبرشلونة، عن ثقته بقدرة فريقه على كسر حالة التخبط، التي يمر بها، مؤكدا أن الفوز هو الدواء الشافي لكل الأمراض على حد تعبيره.

ويخوض برشلونة يوم الثلاثاء مباراة غير مؤثرة في بطولة دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا مونشينغلادباخ الألماني، حيث أنه ضمن تصدر مجموعته، ولكن الفوز قد يفيده من الناحية المعنوية، بعد أن تعادل في ثلاث مباريات متتالية في الدوري الإسباني، كانت أخرها مباراة الكلاسيكو على ملعبه، ليبتعد بست نقاط كاملة عن غريمه التاريخي ريال مدريد، صاحب الصدارة.

وقل لويس انريكي، من خلال مؤتمر صحفي، عقده يوم الاثنين على هامش مباراة دوري الأبطال الأوروبي: لقد قدمنا أداء رائعا في دور المجموعات ولهذا سنخوض مباراة غير مؤثرة غدا ولكنها لا تزال مباراة داخل الديار في الكامب نو ونرغب في تحقيق الفوز.

ويرى لويس انريكي أن الفوز هو الحل دائما لجميع المشاكل، ووصف مباراة دوري أبطال أوروبا أمام النادي الألماني بأنها فرصة للمتعة أمام الجماهير.

وألمح مدرب برشلونة إلى أنه سيجري تغييرات في فريقه الذي سوف يخوض المباراة، وأضاف قائلا: سأخذ في اعتباري ضمان الحالة الجيدة لفريقنا ولاعبينا.

ورغم ذلك، سيكون لويس انريكي مضطرا إلى إجراء تغييرات في الخط الهجومي للفريق الكتالوني، حيث يغيب نيمار عن مباراة الغد للإيقاف، فيما يشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بصفة أساسية.

وتابع انريكي، قائلا: هناك ظروف مختلفة تدفع لإجراء تغييرات، مثل إراحة بعض اللاعبين وإشراك البعض الآخر، الذين لا يشاركون بشكل اعتيادي، هذا هو الهدف من وراء هذه المباراة.

وشدد لويس انريكي على أنه يرى فريقه يتمتع بحالة جيدة رغم فترة التخبط، التي يمر بها، والتي شهدت تعادله 1 -1 في مباراته الأخيرة على ملعبه أمام ريال مدريد.

واستطرد انريكي قائلا: لم أر أي لاعب يعاني من تراجع في الجوانب النفسية، ننافس ونسعى إلى تحسين أنفسنا في كل مباراة.