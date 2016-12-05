مدافع إيفرتون: فيلايني اعتاد ارتكاب الأخطاء الساذجة

قد يكون خطأ مروان فيلايني في الدقيقة الأخيرة الذي منح إيفرتون التعادل 1-1 من ركلة جزاء وحرم مانشستر يونايتد من فوز غال خارج الأرض قد أغضب أنصار الفريق لكن زميله السابق ليون أوسمان لم يندهش لهذا الأمر.



وكان يونايتد متقدما 1-صفر على مضيفه يوم الاحد في الدوري الممتاز على ملعب جوديسون بارك قبل أن ينزل اللاعب الدولي البلجيكي بدلا من لاعب الوسط الأرميني الدولي هنريخ مخيتاريان في الدقيقة 85 للمشاركة في مباراته رقم 100 مع النادي.



وبعدها بدقيقتين تدخل بشكل سيء في المنطقة ليسقط المدافع ادريسا جاي، وسجل ليتون بينز ركلة الجزاء بنجاح ليخطف التعادل لايفرتون.



وأبلغ أوسمان شبكة سكاي "فيلايني يرتكب دائما أخطاء ساذجة مثل هذه".



وتابع "يفعل ذلك دائما حتى في التدريبات. لو لعبت ضده من الممكن أن يدهس قدمك أو يتسبب في اصابة لك في الساق".



وانضم فيلايني البالغ من العمر 29 عاما الى يونايتد في 2013 بعد أن قضى خمس سنوات مع ايفرتون لعب خلالها مع لاعب الوسط أوسمان.



وقال أوسمان "عندما كان يدافع عن ألوان إيفرتون كنا نطلب منه الابتعاد قدر الامكان عن منطقة جزاء فريقنا والتقدم للامام لإثارة ارتباك دفاع الفرق المنافسة لانه يجيد ذلك".



وكان زلاتان ابراهيموفيتش وضع يونايتد في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول بعد أن لعب الكرة من فوق حارس ايفرتون مارتن ستكلنبرج لتصطدم بالعارضة والقائم وتدخل المرمى.



ويملك يونايتد صاحب المركز السادس 21 نقطة وسيلتقي في المواجهة المقبلة بالدوري يوم الأحد مع ضيفه توتنهام الذي يحتل المركز الخامس برصيد 27 نقطة.