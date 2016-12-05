مورينيو: "السادس" لا يعكس حقيقة مستوى مانشستر يونايتد

اعتبر البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم أن فريقه لا يحقق النتائج التي يستحقها والتي تعكس الأداء المقدم منه.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 13 نقطة خلف المتصدر تشيلسي وبفارق تسع نقاط عن أقرب المراكز المؤهلة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وكان التعادل مع إيفرتون 1 - 1 يوم الأحد هو السادس لمانشستر يونايتد في الدوري هذا الموسم، وقال مورينيو إن الحظ لا يحالف فريقه.

وقال مورينيو في تصريحات لموقع نادي مانشستر يونايتد على الإنترنت "أنا قلق لأننا لا نحقق النتائج التي نستحقها.. الأمور ستحسم هذا الموسم بالنتائج وليس بجودة الأداء. ولكنني سعيد بأن فريقي يلعب بشكل جيد حقا، حتى في المباريات الصعبة."

وأضاف "إنها مشكلة بالنسبة لنا ألا نحقق النتائج التي نستحقها ، كما أنه من المؤسف أن نحتل مركزا لا يعكس أبدا جودة الأداء الذي نقدمه."