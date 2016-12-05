هل تنهي حياة السهر والاحتفال مسيرة توران مع برشلونة؟

بدأت وسائل الإعلام الكاتالونية هجومها تجاه التركي أردا توران لاعب برشلونة، بعد الهبوط الحاد في مستواه الفني خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن قائد منتخب تركيا "تجاوز الكثير من الحدود" في الاحتفال وحياة الليل الصاخبة.

وتعرض توران لانتقادات عديدة بعد الأداء السيئ الذي ظهر عليه أمام فريق هيركوليس في كأس ملك إسبانيا، قبل أن يتسبب بخطأ مجاني لريال مدريد في الدقائق الأخيرة، وأتى منه هدف التعادل الذي أحرزه سيرجيو راموس.

وقالت صحيفة "سبورت" الكاتالونية إن غياب توران عن لقاء فالنسيا الشهر الماضي، والذي أرجعه النادي إلى تعرضه إلى كدمة في كوعه الأيسر، لم يكن بسبب الإصابة بل لأن اللاعب التركي تجاوز الكثير من الحدود في حفلة سبقت المواجهة التي فاز بها برشلونة بفضل ركلة جزاء متأخرة من ليونيل ميسي.

الصحيفة المعروفة بانتمائها إلى نادي برشلونة، أوردت إحصائية لعب توران هذا الموسم قبل الحادثة وبعدها، مشيرة إلى أن اللاعب التركي شارك في 11 مباراة من أصل 13، وسجل 5 أهداف، بينما لعب بعدها 5 مباريات من أصل 9 بعدها، ولم يسجل، وخاض مباراتين كاملتين فقط.

وانتقل أردا توران إلى برشلونة صيف العام الماضي قادماً من أتليتكو مدريد لقاء 40 مليون يورو، وانتظر حتى يناير من العام الجاري لخوض أول مباراة له بقميص الفريق، لكنه فشل بتقديم ذات المستويات التي اعتاد على تقديمها مع كتيبة سيميوني.