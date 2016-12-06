إيفرتون يعلن غياب بولاسي بسبب إصابة الرباط الصليبي

المصدر: ليفربول - د ب أ

أعلن إيفرتون الإنجليزي أن جناحه الكونغولي يانيك بولاسي سيخضع لعملية جراحية عقب تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ومن المتوقع أن يغيب بولاسي الذيانضم إلى إيفرتون قادما من كريستال بالاس في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 25 مليون جنيه استرليني عن الملاعب لفترة طويلة.

وتعرض بولاسي للإصابة خلال المباراة التي تعادل فيها إيفرتون مع مانشستر يونايتد 1-1 يوم الأحد.

وسيغيب بولاسي عن منتخب الكونغو الديمقراطية خلال كأس الأمم الافريقية بالغابون الشهر المقبل وربما يكون الموسم قد انتهى بالنسبة له.