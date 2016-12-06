الإصابة تغيب غوتزه عن دورتموند أمام مدريد

المصدر: ألمانيا - د ب أ

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني أنه سيفتقد جهود نجمه الدولي ماريو غوتزه خلال المباراة أمام ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

ويعاني غوتزه من إصابة بسيطة في الركبة، ولن يتمكن من السفر إلى إسبانيا، ولكن وفقاً للجهاز الطبي لدورتموند فإنه قد يلحق بالمواجهة أمام كولون يوم السبت المقبل في البوندسليغا.

ويفتقد دورتموند أيضا جهد رافاييل غيريرو وشينجي كاغاو بجانب رومان بوركي وسفين بيندر، بسبب الإصابة.

وتأهل دورتموند والريال بالفعل إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، ولكن دورتموند يحتاج إلى نقطة واحدة للفوز بصدارة المجموعة.

وقال مايكل زورك مدير الكرة في دورتموند "هذه ستكون مسك الختام لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا".