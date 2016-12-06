راموس عن "وثائق" رونالدو: حرب على ريال مدريد

رأى قائد ريال مدريد الاسباني سيرخيو راموس أن وثائق "فوتبول ليكس" التي سربت مؤخرا تهدف إلى زعزعة فريقه بعدما ورد فيها اسم زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومواطنه مدرب مانشستر يونايتد الحالي جوزيه مورينيو، في اتهامات بتهرب ضريبي.

واكد راموس في مؤتمر صحافي قبل لقاء بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة السادسة لمسابقة دوري أبطال اوروبا، أن هذه الإدعاءات لن تؤثر على أداء النادي.

وأضاف: "من المؤكد أن هناك أشياء صحيحة (في الوثائق) وأخرى مغلوطة تهدف لزعزعة المجموعة في وقت نحن في أفضل حالاتنا".

ونشرت الوثائق مجموعة من الصحف الاوروبية على رأسها "دير شبيغل" الألمانية، وتضمنت اتهامات للعديد من المعنيين بعالم كرة القدم أبرزهم رونالدو، بالتهرب من الضرائب.

وشدد راموس على أن التسريبات "لن تترك أدنى أثر على المجموعة"، مضيفا: "إنها مسائل حساسة. أثق بالقضاء، وهو الطرف المخول باتخاذ هذا النوع من القرارات. إنه موضوع محرج بعض الشيء لكن أعتقد أنه لا يجب أن يؤثر على اي لاعب".