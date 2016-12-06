زيدان: "الشغف" سر نجاحي مع مدريد

اعترف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الثلاثاء، أنه محظوظ بتدريب النادي الملكي، مشيرا إلى أن "العمل والشغف" هما سر نجاحه في مهمته.

وقال زيدان خلال مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء: "صادفني حظ كبير، أقوم بما يروق لي وفي كل يوم، من حسن الطالع أنني هنا مع هذا النادي الكبير، أولا كلاعب، وهو أمر لا يستطيع الكثيرون الحصول عليه، والآن كمدرب، ولكن الأمر لا ينحصر في الحظ فقط، ولكن بالعمل والشغف أيضا، كرة القدم تروق لي".

ويلتقي ريال مدريد غدا الأربعاء مع بروسيا دورتموند الألماني في مباراة تحديد المركز الأول في المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي تشير فيه بعض التحليلات إلى أن المركز الثاني قد يكون أفضل لصاحبه في قرعة دور الـ 16 من البطولة.

وأضاف زيدان، قائلا: "سنلعب مباراة نهائية، نهائية على قمة المجموعة، سنلعب على أرضنا وما نرغب فيه هو تقديم مباراة كبيرة، لن نركز على الحسابات، سنسعى إلى المركز الأول".

وتكهنت الصحافة في الأيام الأخيرة باقتراب رحيل اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز عن ريال مدريد بسبب مشاركاته القليلة في المباريات، وعن هذا الأمر تحدث زيدان قائلا: "إنه لاعب في ريال مدريد وهو لاعب مهم، مشكلته أنه يريد اللعب أكثر، ولكنني أحتاج للفريق كله".

ودافع زيدان أيضا عن المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة أمام الانتقادات، التي توجه لأدائه، وقال: "لست قلقاً، يمكنه تقديم المزيد مثل الجميع، إنه يتدرب جيدا وهناك مباريات نحتاج له فيها بشكل أكبر، إنه يعمل باستمرار ويسعى لأن يكون أفضل".