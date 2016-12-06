شاهد البناية التي أخفى فيها رونالدو 150 مليون يورو

تواصلت تسريبات "فوتبول ليكس" الخاصة بفضائح لاعبي كرة القدم العالميين المالية بعدما نشرت "دير شبيغل" الألمانية تحقيقاً حول إخفاء كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد والمرشح للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم، 150 مليون يورو في إحدى الجزر، هرباً من مصلحة الضرائب الإسبانية.

ونشرت "دير شبيغل" صورة لمبنى متواضع في جزيرة رود تاون، التابع للجزر العذراء البريطانية في منطقة الكاريبي، قالت بأنه يحتوي على صيدلية في الطابق الأرضي ومكتب محاماة في الطابق الأول يدعى "غونزالو رويز وإيليمان" ويستخدم كريستيانو رونالدو إلى جانب عدد من نجوم كرة القدم العالميين هذا المكتب لتخزين الأموال للتهرب من دفع الضريبة.



وقالت الصحيفة إن هناك ما يقارب 600 ألف شركة وهمية تعود أغلبها لمشاهير الكرة، ومنهم جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الحالي، بقيمة تقارب 50 مليار دولار أميركي، تستخدم للتهرب من دفع الضرائب في بلدان مختلفة، وتحديداً في أوروبا.

ويدير مكتب المحاماة "غونزالو رويز وإيليمان" 3 شركات لنجم كرة القدم البرتغالي، وتدعى أديفور، تولين وأرنيل.

وتقع الجزر العذراء البريطانية على بعد حوالي 100 كيلومترمن بورتوريكو، وهي أرخبيل يتكون مما يقارب 60 جزيرة، ولا يقطنها سوى 30 ألفاً من السكان.



واتهم ليونيل ميسي، غريم رونالدو، بالتهرب الضريبي أكثر من مرة، وخضع لعدة محاكمات، كما هو الحال بالنسبة للبرازيلي نيمار، وخافيير ماسكيرانو وأدريانو مدافع برشلونة السابق.