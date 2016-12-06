لاعب تشيلسي وبرشلونة السابق يعرض خدماته على تشابيكوينسي

عرض الايسلندي ايدور غوديونسين، لاعب برشلونة السابق، على نادي تشابيكوينسي البرازيلي اللعب لصالحه بجانب زميله رونالدينينو، بعد الكارثة الجوية المفجعة، التي تعرض لها النادي البرازيلي.

وقال غوديونسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": سالعب لصالح تشابيكوينسي لو كان لديهم مكانا شاغرا لي، حتى لو كان قراري هذا بدافع اللعب مرة أخرى بجوار رونالدينيو.

وفقد النادي البرازيلي المغمور معظم لاعبيه الأسبوع الماضي في حادثة جوية وقعت بالقرب من مدينة ميديين الكولومبية، عندما كان فريقه الأول لكرة القدم في طريقه لكولومبيا لخوض مباراة الذهاب لنهائي بطولة كأس سودامريكانا أمام أتلتيكو ناسيونال.

وأسفر الحادث، الذي أفجع العالم بأسره، عن مقتل 71 شخصا، من بينهم 19 لاعبا وأعضاء الجهاز الفني، بالإضافة إلى بعض من قيادات النادي البرازيلي.

وعرضت أندية ولاعبين تقديم المساندة للنادي البرازيلي، من بينهم رونالدينيو الذي أبدى استعداده لتقدم المساعدة بارتداء قميص تشابيكوينسي، حسبما كشف شقيقه مؤخرا في تصريحات لوسائل الإعلام.

ولعب غوديونسين في برشلونة في الفترة ما بين عامي 2006 و2009، ولا ينتمي في الوقت الراهن لأي ناد.

ولم يكشف تشابيكوينسي حتى الآن عن خططه لإعادة هيكلة لفريق الأول لكرة القدم، كما لم يبت في قبول المبادرات، التي أطلقها بعض اللاعبين لتدعيم صفوفه.

ومن المقرر أن يحصل تشابيكوينسي من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" على مليوني دولار من أجل إعادة بناء الفريق، فيما يحصل أتلتيكو ناسيونال على مليون دولار، هي قيمة جائزة اللعب النظيف، بعد أن طالب بمنح لقب البطولة لصالح منافسه.

