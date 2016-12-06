مرتساكر يأمل بالعودة إلى صفوف أرسنال مطلع العام المقبل

يقترب بير مرتساكر مدافع أرسنال من استعادة لياقته ويتطلع للعودة للعب مع فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في العام الجديد بعدما عانى من إصابة في الركبة خلال النصف الأول من الموسم.



وأصيب مرتساكر - الذي أصبح قائدا لأرسنال بعد رحيل ميكل أرتيتا هذا العام - في فترة الإعداد للموسم الجديد في يوليو الماضي وخضع لجراحة.



وقال مرتساكر للصحفيين "أتمنى الانضمام بشكل طبيعي للفريق وأن أكون جاهزا في العام الجديد".



وأضاف "أريد العودة للملعب وكرة القدم. أنا قادر على الركض الآن بدون ألم وهذا أهم شيء. عندما يكون بوسع المرء الركض مجددا بعد فترة طويلة من الغياب فإنه يشعر بسعادة كبيرة."



وفي ظل غياب مرتساكر (32 عاما) اعتمد أرسين فينغر مدرب أرسنال في مركز قلب الدفاع على الثنائي لوران كوسيلني وشكودران موستافي واستقبل مرمى الفريق 14 هدفا وهو ثالث أقوى دفاع بالمسابقة.