أنشيلوتي يعترف: لا أريد مواجهة هذا الفريق

يأمل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ تفادي مواجهة فريقه السابق ريال مدريد الإسباني في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحل بايرن ميونيخ ثانيا في مجموعته الرابعة برغم فوزه على أتلتيكو مدريد 1-صفر الثلاثاء في الجولة السادسة، وهو سيلاقي أحد الأندية التي تتصدر مجموعتها في دور المجموعات.

وقال أنشيلوتي: "بالطبع لا اريد مواجهة ريال مدريد، لكن علينا الانتظار"، علماً بأنه أشرف على الفريق الأبيض بين عامي 2013 – 2015 وقاده إلى تحقيق البطولة الأوروبية العاشرة في موسمه الأول.

وتابع: "حتى لو حللت في المركز الأول هناك أندية قوية ستواجهها من تلك التي احتلت مراكز الوصافة. ستكون المواجهة صعبة في كل الاحوال".

ويتعين على ريال مدريد الفوز على ضيفه بوروسيا دورتموند الاربعاء كي يقتنص صدارة مجموعته، إذ يتخلف عنه بفارق نقطتين.