الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقاً مع سيلتك بسبب جماهيره

المصدر: مانشستر - د ب أ

يواجه فريق سيلتيك الاسكتلندي لكرة القدم تحقيقا بسبب أعمال الشغب التي قامت بها جماهيره وحملهم الألعاب النارية خلال مباراة الفريق أمام مضيفه مانشستر سيتي الانجليزي يوم الثلاثاء في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يوم الأربعاء عقد جلسة استماع يوم 23 فبراير القادم للنظر في الواقعة.

وكان سيلتيك قد ودع البطولة رسميا قبل لقائه مع سيتي الذي انتهى بالتعادل 1 -1 في الجولة السادسة (الأخيرة) بالمجموعة الثالثة في مرحلة المجموعات بالمسابقة، بعدما تذيل الترتيب برصيد ثلاث نقاط فقط من ثلاثة تعادلات.

وذكرت شرطة مدينة مانشستر الانجليزية أنها اعتقلت 14 مشجعا في "حوادث متفرقة" على خلفية المباراة، فيما أفادت وسائل الإعلام البريطانية بإلقاء القبض على أحد مشجعي سيلتيك وحكم عليه بغرامة بسبب قيامه بالقاء قطعة هامبورجر على أحد خيول الشرطة.