بيرلسكوني يؤجل إتمام بيع ميلان إلى الصينيين

تأجلت عملية اتمام بيع نادي ميلان الإيطالي ثلاثة أشهر حتى مارس من العام المقبل بطلب من الشركة الصينية التي ستشتري النادي العريق المتوج بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا سبع مرات.



وكان رئيس الوزراء الايطالي السابق سيلفيو بيرلسكوني المالك الحالي للنادي اتفق مع شركة "سينو-يوروب سبورتس" لادارة الاستثمارات، على إبرام الصفقة في 13 ديسبمر، مقابل مبلغ يقدر بـ 740 مليون يورو. الا أن شركته "فينينفست" توصلت الأربعاء لاتفاق مع الشركة الصينية لتأجيل الصفقة حتى الثالث من مارس.



وسبق للطرف الصيني أن سدد دفعة أولى من مجمل قيمة الصفقة تقدر بمئة مليون يورو، ستليها دفعة مماثلة في 12 ديسمبر، بحسب البيان المشترك الصادر عن الطرفين، على أن تنجز الصفقة كاملة في الثالث من مارس.



ويكثف المستثمرون الصينيون من نشاطهم في سوق كرة القدم الأوروبية بتشجيع من رئيس البلاد شي جينبينغ الذي يركز على الترويج لبلاده من خلال كرة القدم، من خلال استقطاب العديد من النجوم الى الدوري المحلي، والتعاقد مؤخرا مع مارتشيلو ليبي المدرب السابق للمنتخب الايطالي للاشراف على المنتخب الوطني.



وسينضم ميلان إلى جاره اللدود إنتر الذي انتقلت ملكيته للصينيين ايضا عبر شركة "سونينغ" العملاقة للالكترونيات التي اشترت في يونيو زهاء 70 بالمئة من أسهمه مقابل 270 مليون يورو.



إلى ذلك، تملك شركة "واندا" العائدة للملياردير وانغ جايلين، 20 بالمئة من أسهم أتلتيكو مدريد الإسباني منذ عام 2015، وباتت مؤخرا من الرعاة الأساسيين للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".