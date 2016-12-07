ريال مدريد ينتفض ويدافع عن كريستيانو رونالدو

أصدر نادي ريال مدريد الأسباني بيانا يوم الأربعاء تضمن أول رد فعل له على نزاع لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مصلحة الضرائب الأسبانية، مطالبا الجميع بإظهار احترام أكبر لنجمه الكبير.

وقال النادي الأسباني في بيانه: "أمام المعلومات التي نشرت في الأيام الأخيرة على ضوء الوثائق التي كشفت عنها مصلحة الضرائب، والتي تؤكد أن لاعبنا كريستيانو رونالدو ملتزم بكل واجباته الضريبية، يطالب ريال مدريد من الجميع إظهار أقصى درجات الاحترام للاعب بحجم كريستيانو رونالدو، الذي كانت سلوكياته مثالا يحتذى طوال مسيرته داخل نادينا".

وأكدت الصحافة الأسبانية أن كريستيانو رونالدو أخفى 150 مليون يورو (161 مليون دولار)، حصل عليها من بيع حقوق الصورة الخاصة به، عن أعين الضرائب من خلال ما يسمى بـ " الملاذات الضريبية".

وكشف محامو اللاعب البرتغالي عن وثيقة صادرة من مصلحة الضرائب تؤكد أن رونالدو كان يفي بجميع التزاماته الضريبية.