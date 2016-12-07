لا بولبي: اتهامات "التحرش الجنسي".. كابوس وانتهى

أكد الأرجنتيني ريكاردو لا بولبي، المدير لفني لنادي أمريكا المكسيكي أنه تخلص نهائياً من " الكابوس" الذي كان يؤرقه طوال الفترة الماضية بعدما برأته السلطات القضائية من اتهامات التحرش الجنسي خلال فترة توليه قيادة نادي شيفاز.

وقال المدرب الأرجنتيني قبل أن ينطلق مع فريقه لليابان للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية: "أشكر جميع من وثقوا بي، لقد انتهي الكابوس، الآن وقت التفكير في كرة القدم".

ورفضت السلطات القضائية في المكسيك إصدار أمر باعتقال لا بولبي يوم الاثنين ، مؤكدة أنه ليس هناك دلائل على قيامه بالتحرش الجنسي بإحدى الطبيبات التي تعمل في نادي شيفاز.

وكانت النيابة العامة قد طالبت قبل عدة أيام المحكمة إصدار قرار باعتقال لا بولبي بعدما اشتبهت في وجود دلائل ضده في القضية، التي أثارتها إحدى طبيبات النادي المذكور.

وكانت الطبيبة المتخصصة في إصابات القدمين، قد تقدمت بشكوى لرئيس نادي شيفاز خورخي فيرجارا، اتهمت فيها المدرب الأرجنتيني بمحاولة التحرش بها، إلا إن لا بولبي، الذي أقيل من منصبه على الفور، على ضوء هذه الشكوى، دائما ما كان يؤكد على براءته من ذلك الاتهام.