إيهيناتشو: تشجيع أغويرو سيساعدني على تعويض غيابه

قال النيجيري كليشي إيهيناتشو مهاجم مانشستر سيتي إن كلمات التشجيع من سيرجيو أغويرو ستساعده في محاولته سد فراغ غياب اللاعب الدولي الأرجنتيني الموقوف.



وحصل أغويرو على بطاقة حمراء مباشرة في الوقت المحتسب بدل الضائع في هزيمة سيتي أمام تشيلسي 3-1 في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت الماضي بعد مخالفة ضد ديفيد لويز وبعدها عوقب بالايقاف محليا أربع مباريات بداعي التصرف العنيف.



وأبلغ إيهيناتشو الذي سجل هدف التعادل 1-1 أمام سيلتيك يوم الثلاثاء في دوري الابطال لموقع النادي على الانترنت "لدي مسؤولية لقيادة هجوم الفريق في غياب سيرجيو.



"قبل المواجهة أمام سيلتيك (قال لي أغويرو) إن المسؤولية تقع على عاتقي الآن لسد الفراغ وقيادة الفريق.



"طالبني ببذل قصارى جهدي وكلمات التشجيع هذه ستساعدني على القيام بذلك".



وخاض اللاعب النيجيري تسع مباريات في الدوري الممتاز هذا الموسم وسجل ثلاثة اهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.



وأضاف "يتعين علي أن أثبت نفسي وأن أقدم افضل ما عندي وان اعمل بكل قوة من اجل الفريق لتحقيق الانتصارات التي نحتاجها".



ويحل مانشستر سيتي الرابع في الترتيب برصيد 30 نقطة ضيفا على ليستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز 16 يوم السبت.