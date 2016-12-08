برشلونة يدعو تشابكوينسي لخوض مباراة كأس غامبر

دعا برشلونة فريق شابكوينسي لخوض مباراة ودية على ملعب نو كامب في اغسطس اب المقبل تخليدا لضحايا حادث تحطم طائرة في كولومبيا قتل فيه معظم لاعبي الفريق البرازيلي الشهر الماضي.

وقال بطل اسبانيا يوم الخميس في بيان للنادي "يرغب برشلونة في تخليد ذكرى 71 شخصا قتلوا في الحادث والوقوف بجوار عائلاتهم ولذلك سيسعى جاهدا لان تخرج نسخة 2017 من كأس غوان غامبر (الودية) تعبيرا عن مساندة أسرة كرة القدم العالمية لهم."



وتابع "وبتوجيه هذه الدعوة الى شابكوينسي يرغب برشلونة في تقديم يد المساعدة لجهود اعادة هيكلة النادي البرازيلي رياضيا وعلى مستوى المؤسسة للعودة الى المستوى التنافسي مرة اخرى."



وهذه الكأس الودية تقام كل عام على ملعب نو كامب قبل اسبوع من انطلاق الدوري الاسباني بين برشلونة وأي فريق توجه اليه الدعوة.



ولعب سامبدوريا أمام برشلونة في نسخة 2016.



وقتل 19 لاعبا من شابكوينسي في حادث تحطم الطائرة في كولومبيا في 28 نوفمبر حيث كان الفريق في طريقه لخوض مباراة ذهاب نهائي كأس سودامريكانا امام اتليتيكو ناسيونال. وقتل في الحادث أيضا افراد من الجهاز التدريبي اضافة الى صحفيين.