تجديد سواريز.. هدية برشلونة لجماهيره في أعياد الميلاد

قال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة يوم الخميس إن ناديه سيعرض على مهاجمه البارز لويس سواريز عقدا جديدا حتى 2022 ليكمل في النادي حينها 8 أعوام منذ انتقاله إليه قادماً من ليفربول الإنجليزي صيف 2014.



وحصل لاعب منتخب أورغواي (29 عاما) على جائزة الحذاء الذهبي الموسم الماضي لأفضل هداف في مسابقة للدوري في أوروبا بعدما سجل 40 هدفا ليساعد ثلاثي برشلونة الشهير المؤلف أيضا من الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم البرازيلي نيمار على تسجيل 131 هدفا وهو رقم قياسي في كل المسابقات.



وأبلغ بارتوميو محطة كادينا سيلستي الاذاعية في أوروغواي: سنعرض قريبا جدا عقدا جديدا على سواريز. تفصلنا فقط بعض التفاصيل الصغيرة وسنعلن الأمر خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة.



وتابع: ستكون هدية رائعة لعيد الميلاد، ليس فقط من أجل سواريز الذي يعلم بالفعل إنه مستمر معنا ولكن ايضا لعشاق كرة القدم. بالنسبة لنا هو لاعب مهم وأحد عناصر القوة الضاربة للفريق ويعمل على مساعدة التشكيلة بأكملها.



وفاز سواريز بثمانية ألقاب منذ الانضمام الى برشلونة من ليفربول في 2014 من بينهم لقبان للدوري الاسباني ولقبان لكأس ملك إسبانيا ولقب لدوري الابطال. ويتقاسم صدارة هدافي الفريق في الدوري هذا الموسم مع ميسي برصيد تسعة اهداف.



واضاف بارتوميو: نحتاج لان يكون هذا العقد لفترة أطول، لكن في الوقت الحالي سيوقع لعام 2022. يتعين علينا الالتزام بالقواعد التي تفرض علينا مدة محددة للعقود.



وتابع: نرغب في بقاء لويس سواريز مع النادي لسنوات عديدة مقبلة. وعندما يقرر الاعتزال سيكون من الشخصيات المرحب بها دائما في برشلونة.