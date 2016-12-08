دورتموند يحرم مدريد من الصدارة بتعادل قاتل

حافظ بوروسيا دورتموند الألماني على صدارته للمجموعة السادسة بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما قلب تأخره صفر / 2 أمام مضيفه ريال مدريد الإسباني، إلى تعادل بطعم الفوز 2 / 2 اليوم الأربعاء في الجولة السادسة (الأخيرة) بالمجموعة التي شهدت أيضا فوز ليجيا وارسو البولندي على ضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي 1 / صفر.

وعقب ضمان تأهل الريال ودورتموند للأدوار الإقصائية منذ الجولة الماضية، بدا الصراع محتدما بين الفريقين من أجل التربع على صدارة المجموعة لتفادي مواجهات قوية بالدور الثاني ضد متصدري المجموعات السبع الأخرى.

وارتفع رصيد دورتموند إلى 14 نقطة، ليظل في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه ريال مدريد (حامل اللقب)، فيما احتل ليجيا وارسو المركز الثالث المؤهل لدور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، متفوقا بفارق نقطة على سبورتنغ لشبونة متذيل الترتيب، الذي ودع المسابقات الأوروبية مبكرا هذا الموسم.

وتقدم الريال بهدفين حملا توقيع النجم الفرنسي كريم بنزيمه في الدقيقتين 28 و53، قبل أن ينتفض دورتموند في الوقت المناسب بعدما سجل الهداف الغابوني بيير إيميريك أوباميانج والنجم الألماني (البديل) ماركو رويس هدفي الضيوف في الدقيقتين 61 و.87

وفي العاصمة البولندية وارسو، حقق ليجيا وارسو مفاجأة من العيار الثقيل بتأهله للأدوار الإقصائية لبطولة الدوري الأوروبي بفوزه الثمين 1 / صفر على سبورتنغ لشبونة.

ويدين الفريق البولندي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه جويليرمي كوستا ماركيس، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة .30