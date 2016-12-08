دورتموند يحقق رقماً قياسياً في دوري أبطال أوروبا

حطم نادي بروسيا دورتموند الألماني الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا عبر تاريخها، بعدما أنهى المراحل الست لهذا الدور مسجلا 21 هدفا، وحقق تعادلا مثيرا في المباراة الأخيرة أمام ريال مدريد بنتيجة 2 -2.

واحتل الفريق الألماني المركز الأول في المجموعة السادسة وجاء لاعباه ايمريك اوباميانغ وماركو ريوس على رأس قائمة الهدافين.

وأثبت بروسيا دورتموند صحة الرأي القائل بأنه فريق يتمتع بالنزعة الهجومية من خلال أدائه الرائع في دور المجموعات بالبطولة الأوروبية الأشهر للأندية، والذي شهد فوزه على ليجيا وارسو البولندي بسداسية نظيفة في المباراة الأولى ثم الفوز عليه مرة أخرى في لقاء العودة بنتيجة 8 – 4.

وبالإضافة إلى ذلك، نجح دورتموند، بقيادة المدير الفني الألماني توماس توخيل، في التعادل مرتين بنفس النتيجة مع ريال مدريد، حامل لقب البطولة، كما سجل أربعة أهداف في شباك سبورتنغ لشبونة البرتغالي في مباراتين.