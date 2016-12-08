فينغر: أرسنال لن يستغني عن سانشيز وأوزيل

قال أرسين فينغر، مدرب أرسنال الخميس، إن فريقه لن يبيع لاعبيه أليكسيس سانشيز ومسعود أوزيل، حتى إذا لم يتوصلا لاتفاق بتمديد التعاقد مع النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتبقى 18 شهراً على نهاية عقد سانشيز وأوزيل وذكرت تقارير بريطانية أن المفاوضات ليست سلسلة بسبب مطالبات تتعلق بقيمة الراتب وفي ظل رغبة أرسنال أيضا في عدم اجتياز سقف الأجور للإبقاء عليهما.

وقال فينغر: "سيستمر اللاعبان لمدة 18 شهرا على الأقل. نحن محترفون ونعمل حتى اليوم الأخير من عقودنا".

لكن فينغر لم يقدم أي ضمانات على أن هذا الثنائي - الذي ساهم بشكل مؤقت في تقدم أرسنال للمركز الثاني وتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا - سيستمر لفترة أخرى بعد انتهاء عقديهما.

وقال فينغر: "لست الشخص الوحيد الذي يستطيع تحديد ذلك. يتبقى 18 شهرا على نهاية العقد وهما ملتزمان بتقديم أفضل أداء طوال فترة الوجود هنا. سنحاول تمديد عقديهما لكني لا أستطيع الحديث عن هذا الأمر في كل مؤتمر صحافي".

وأضاف: "بغض النظر عما سيحدث سيستمر اللاعبان لمدة 18 شهرا ونتمنى أن تطول هذه الفترة".

ويظهر سانشيز بشكل رائع في قيادة هجوم أرسنال وسجل 13 هدفا في 20 مباراة وتسبب في ابتعاد أوليفييه جيرو عن التشكيلة الأساسية. ويتألق أوزيل أيضا وسجل ثمانية أهداف في 19 مباراة.

ولم يخسر فريق فينغر في الدوري منذ تعثره في الجولة الافتتاحية للدوري وفاز 5-1 على وست هام يونايتد في الجولة الماضية وسيلعب مع ستوك سيتي تاسع الترتيب يوم السبت المقبل.

وقال فينغر: "نحن نلعب بشكل جيد لكن يبقى بوسعنا التطور كثيرا. نريد أن يتطور مستوانا كفريق وهذا ما نفعله منذ بداية الموسم. بدأنا الموسم بشكل سيئ لكن رد فعلنا كان رائعا".

ويعود فرانسيس كوكيلين إلى تشكيلة أرسنال بعد الإيقاف بينما يخوض هيكتور بيلرين اختبارا أخيرا لتحديد مدى استعادة لياقته عقب التعافي من الإصابة بينما يستمر غياب داني ويلبيك وبير مرتساكر.