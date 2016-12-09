الدوري الأوروبي: تأهل يونايتد وفياريال إلى الدور الثاني

لحقت فرق مانشستر يونايتد الإنجليزي فياريال الأسباني وفنار بخشة وعثمانلي سبور التركيان وباوك اليوناني وفيورنتنيا الإيطالي وجنت البلجيكي بركب المتأهلين لدور ال32 لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد الانتصارات والنتائج الثمينة التي حققتها يوم الخميس في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات دور المجموعات.

كما لحق ألكمار الهولندي وأسترا جورجيو الروماني بركب المتأهلين لدور الثمانية بفوز الأول على زينيت سان بطرسبرج الروسي 3 - 2 وتعادل الثاني مع روما الإيطالي سلبيا.

وحجز مانشستر يونايتد مقعده في دور ال32 بالفوز الثمين 2 - صفر على مضيفه زوريا لوجانسك الأوكراني ضمن منافسات المجموعة الأولى التي شهدت أيضا فوز فناربخشة على مضيفه فينورد الهولندي 1 - صفر.

ورفع فناربخشة رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر الذي كان التعادل كافيا له في المباراة الأخرى بالمجموعة لكنه أنهى مسيرته في المجموعة بفوز ثمين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل هنريك ميختاريان والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش هدفي مانشستر في الدقيقتين 48 و88 ليتجمد رصيد زوريا عند نقطتين في قاع المجموعة بفارق خمس نقاط خلف فينورد الذي خسر من فناربخشة بهدف نظيف سجله موسى سو في الدقيقة 22 .

ورافق ألكمار فريق زينيت إلى دور ال32 بعدما تغلب عليه 3 - 2 ليرفع رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني بالمجموعة بفارق نقطة واحدة أمام مكابي تل أبيب الإسرائيلي الذي تغلب على دوندالك الأيرلندي 2 - 1 في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وكان زينيت ضمن التأهل لدور ال32 قبل مباريات هذه الجولة التي مني فيها بالهزيمة الوحيدة له في المجموعة بعد خمسة انتصارات متتالية ليتجمد رصيده في الصدارة عند 15 نقطة.

كما رافق أسترا جورجيو الروماني فريق روما لدور ال32 بعدما تعادلا سلبيا اليوم ليرفع أسترا رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين أمام فيكتوريا بلزن التشيكي الذي فاز 3 - 2 على أوستريا فيينا النمساوي في المباراة الثانية بالمجموعة.

وكان روما ضمن التأهل وصدارة المجموعة قبل مباراة هذه الجولة لكنه عزز صدارته للمجموعة رافعا رصيده إلى 12 نقطة.

واستغل فياريال النقص العددي في صفوف ضيفه ستيوا بوخارست الروماني لينتزع فوزا ثمينا 2 - 1 عليه في الوقت القاتل من مباراتهما اليوم بالمجموعة الثانية عشر لكنه ظل في المركز الثاني بالمجموعة نتيجة الفوز الثمين 2 - صفر لعثمانلي سبور التركي على زيوريخ السويسري.

ورفع عثماني سبور رصيده إلى عشر نقاط في الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام فياريال فيما تجمد رصيد زيوريخ وستيوا بوخارست عند ست نقاط ليهدر الفريقان الفرصة الأخيرة للعبور إلى الأدوار الفاصلة.

واستحق عثماني سبور صدارة المجموعة بالفوز الثمين على زيوريخ بهدفين نظيفين سجلهما دزون ديلارجي وإردال كيليشاسلان في الدقيقتين 73 و89 .

وفي المباراة الثانية بالمجموعة ، أنهى فياريال الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله نيكولا سانسوني في الدقيقة 16 .

وفي الشوط الثاني ، تعادل ستيوا بوخارست بهدف سجله فلاد أتشيم في الدقيقة 55 ولكن فياريال استغل تفوقه العددي بعد طرد جابرييل تاماش لاعب ستيوا في الدقيقة 79 لنيله الإنذار الثاني في المباراة وسجل فياريال هدف الفوز الثمين في الدقيقة 88 عن طريق مانو تريجيروس.

وبهدف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ، لحق جنت بركب المتأهلين على حساب سبورتنغ براغا البرتغالي حيث تغلب جنت على مضيفه قونيا سبور لينتزع بطاقة التأهل الثانية من المجموعة الثامنة والتي كانت قاب قوسين أو أدنى من سبورتنج براجا.

وتغلب جنت على مضيفه قونيا سبور التركي بهدف نظيف سجله خليفة كوليبالي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليرفع رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني بالمجموعة بفارق نقطتين أمام سبورتنج براجا الذي خسر 2 - 4 في المباراة الأخرى بالمجموعة أمام ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني.

وأكد شاختار جدارته بصدارة المجموعة حيث حقق العلامة الكاملة بانتزاع الفوز السادس على التوالي في ست مباريات خاذها بالمجموعة.

ورفع شاختار دونيتسك ، الذي تأهل لدور ال32 قبل مباريات هذه الجولة ، رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة فيما تجمد رصيد قونيا سبور عند نقطة واحدة علما بأنه خرج من دائرة المنافسة قبل مباريات الجولة.

وأنهى شاختار الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما سيرجي كريفتسوف وتايسون بارسيلوس في الدقيقتين 22 و39 مقابل هدف سجله نيكولا ستيلوكفيتش في الدقيقة 43 .

وفي الشوط الثاني ، سجل كريفتسوف وبارسيلوس هدفين آخرين للضيوف في الدقيقتين 62 و66 قبل أن يحرز نيكولا فوكيفيتش الهدف الثاني لسبورتنج براجا في الدقيقة 89 .

وفي المجموعة العاشرة أفلت فيورنتينا من كمين مضيفه كاراباكا أجدام بفوز ثمين 2 - 1 ليتصدر المجموعة برصيد 13 نقطة وبفارق ثلاث نقاط أمام باوك سالونيكا اليوناني الذي تغلب على سلوفان ليبريتش التشيكي 2 - صفر في المباراة الأخرى بالمجموعة.

على استاد "توفيق باكراموف" في أذربيجان ، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم سجل ماتياس فيتشينو هدف التقدم لفيورنتينافي الدقيقة 60 ورد كارباكا أجدام بهدف التعادل في الدقيقة 73 عن طريق رينالدو.

ولكن فيدريكو كييزا سجل هدف الفوز الثمين في الدقيقة 76 قبل أن يطرد في الدقيقة 84 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

وتجمد رصيد كارباكا أجدام عند سبع نقاط في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط أمام ليبريتش الذي خسر من مضيفه باوك بهدفين سجلهما جاري رودريجيز وديمتريس بيلكاس في الدقيقتين 29 و67 .

وفي مباريات أخرى اليوم ، فاز أبويل نيقوسيا القبرصي على أولمبياكوس اليوناني 2 - صفر في المجموعة الثانية التي شهدت أيضا فوز يونج بويز السويسري على أسطانا من كازاخستان 3 - صفر.

وكان فريقا أبويل وأولمبياكوس تأهلا بالفعل قبل مباريات هذه الجولة التي عززت صدارة آبويل للمجموعة برصيد 12 نقطة مقابل ثماني نقاط لكل من يونغ بويز وأولمبياكوس وخمس نقاط لأسطانا.

كما تغلب ماينز الألماني على جابالا من أذربيجان 2 - صفر في المجموعة الثالثة التي شهدت أيضا فوز سانت اتيان الفرنسي 3 - 2 على مضيفه أندرلخت البلجيكي لينتزع سانت اتيان الصدارة من أندرلخت رافعا رصيده إلى 12 نقطة وبفارق نقطة واحدة أمام أندرلخت الذي تراجع للمركز الثاني علما بأن الفريقين تأهلا رسميا قبل مباريات هذه الجولة.

ورفع ماينز رصيده لتسع نقاط في المركز الثالث فيما ظل رصيد جابالا خاليا من النقاط بعدما مني بالهزيمة السادسة على التوالي في المجموعة.

وتعادل رابيد فيينا النمساوي مع أتلتيك بلباو الأسباني 1 - 1 ضمن منافسات المجموعة السادسة ليرفع فيينا رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث مقابل عشر نقاط لبلباو الذي انفرد بالصدارة برصيد عشر نقاط وبفارق نقطة واحدة فقط أمام جينك البلجيكي الذي يلتقي ساسولو الإيطالي يوم الجمعة أيضا علما بأن جينك ضمن تأهله لدور ال32 ويحتاج للفوز فقط على ساسولو لصدارة المجموعة.