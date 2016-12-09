زيدان على بعد 90 دقيقة من كسر رقم ليو

الفريق الملكي ريال مدريد، يعيش اياما زاهية وفي طريقه الى لقب الدوري المحلي للعام الثالث على التوالي، ومع مدربه الهولندي ليو بينهاكر يسير لأربع وثلاثين مباراة متتالية دون هزيمة، حتى يسقط بهدفين للبرازيلي اماريلدو في مباراته مع سلتا فيغو، وهي الهزيمة المحلية الوحيدة له في الليغا انذاك.

اوروبيا فإن الريال وصل إلى نصف نهائي كأس الأندية الأبطال وهو المسمى القديم لدوري الأبطال، إلا أن تعادله في مدريد أمام اي سي ميلان تحول إلى هزيمة بالخمسة في سان سيرو، سبق تلك المباراة دقيقة صمت، لكونها جاءت بعد أربعة أيام فقط من مأساة ملعب هليزبروة في إنكلترا حيث سقط 96 قتيلا من جماهير ليفربول في مباراة للكأس المحلية.

خماسية ميلان بدأها كارلو انشلوتي، الذي توج لاحقا كمدرب باللقب الأوروبي مع الريال، إلى جانب الثلاثي الهولندي رايكارد- خوليت- فإن باستن وكان الختام مع روبرتو دونادوني، بعدها عاد الريال إلى مدريد فيما انتهت علاقة الود مع بينهاكر الذي لم يشفع له الرقم القياسي بالاستمرار.

بعد مباراة ميلان والريال في سان سيرو بشهر واحد، وعلى بعد ألف كيلومتر من المدينة الشمالية، كان لاعب يحمل اسم زين الدين زيدان يخوض أول مباراة احترافية له بقميص فريق Cannes في غرب فرنسا بالتحديد في الثامن عشر من مايو لعام 1989، زيدان الذي بات اليوم على بعد 90 دقيقة من كسر رقم بينهاكر، وهو الذي رفع كأس أوروبا للاأطال مساعدا لانشيلوتي ثم مدربا أولا للميرينغي.