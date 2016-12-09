كيف حصل كريستيانو رونالدو على ربع مليار يورو؟

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، كشوفات مالية تثبت أنه صرح عن دخل بأكثر من 225 مليون يورو خلال 2015، وذلك في خضم اتهامات صحافية له بالتهرب الضريبي.

ونشرت صحف أوروبية عدة أبرزها "در شبيغل" الألمانية، تقارير ووثائق خلال الفترة الماضية، تتهم رونالدو وأسماء أخرى في عالم كرة القدم بالتهرب الضريبي، في قضية باتت تعرف باسم "فوتبول ليكس". وتفيد التسريبات أن رونالدو أخفى 150 مليون يورو (160 مليون دولار) من العائدات الإعلانية، عن السلطات المالية الإسبانية.

ورد رونالدو مساء الخميس من خلال وكالة "جيسفوت" التي تمثله، بنشر تفاصيل مدخوله خلال 2015، والتي سبق له تقديمها إلى سلطات الضرائب الإسبانية، على الأرجح في مارس.

وتظهر التفاصيل أن النجم المرشح لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم، كسب 227,2 مليون يورو في عام 2015، غالبيتها من خارج اسبانيا.

وأوضحت "جيستيفوت" التي يملكها مدير أعمال رونالدو البرتغالي جورج منديش، أنه "كما افيد خلال الايام الماضية، اللاعب كان مدركا لمتوجباته الضريبية منذ بداية مسيرته الاحترافية في كل الدول التي اقام فيها (إسبانيا وانكلترا والبرتغال)، وليست لديه ولم تكن لديه أي قضية مع السلطات الضريبة في أي من هذه الدول".

واعتبرت أن "هذا النشر الذي لم يكن واجبا قانونيا، يشكل إثباتا غير قابل للشك ان كريستيانو رونالدو وممثليه. يتعاونون مع السلطات بروح من الشفافية والامتثال للقانون".

وكانت الاتهامات الصحافية أخذت منحى رسميا في أعقاب إعلان وزارة الخزانة الإسبانية أنها ستقوم "بعمليات تفتيش في الوقت المناسب" لتوضيح الحالة الضريبية لرونالدو الذي اتهمته الوثائق المسربة بإخفاء "150 مليون يورو في الملاذات الضريبية".

كما دافع النادي الملكي عن نجمه هذا الأسبوع، وطالب في بيان "بالاحترام الأقصى للاعب مثل كريستيانو رونالدو الذي تميز بسلوكه المثالي خلال كامل الفترة التي أمضاها مع نادينا".

ومن أبرز الأسماء المشمولة في "فوتبول ليكس" مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي يمثله منديش أيضا.