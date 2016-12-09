منزل فاران يتعرض للسرقة خلال موقعة دورتموند

علم لدى الشرطة الإسبانية، أن منزل مدافع ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا، رافايل فاران، تعرض للسرقة خلال خوضه المباراة ضد بوروسيا دورتموند الألماني، الأربعاء، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأوضح متحدث باسم الشرطة الوطنية في مدريد لوكالة فرانس برس، أن اللاعب تقدم ببلاغ لم يسفر حتى الآن عن أي اعتقالات، دون أن يقدم المتحدث تفاصيل عن ظروف عملية السرقة.

وبحسب صحيفة "الموندو"، فإن اللصوص دخلوا منزل المدافع الدولي الفرنسي في تمام الساعة 21:00 وهو موعد انطلاق المباراة بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، وذلك من دون أن يدوي جهاز الإنذار لأن اللاعب نسي تشغيله.

وأضافت الصحيفة أنه في الوقت الذي سقط فيه فاران وفريقه في فخ التعادل (2-2) وأنهوا الدور الأول في المركز الثاني للمجموعة السادسة، تمكن اللصوص من سرقة ساعات فاخرة ومجوهرات ونقود وملابس بقيمة نحو 70 ألف يورو.

ورفض ريال مدريد والمقربون من اللاعب التعليق على الخبر لدى سؤالهم من فرانس برس.