رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

فاز البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب بالعالم للمرة الرابعة يوم الاثنين بعدما حصد لقبي بطولة أوروبا ودوري الأبطال في 2016.



ويبتعد رونالدو الان بفارق مرة واحدة عن غريمه الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الذي فاز بالجائزة خمس مرات.



وقال رونالدو الذي فاز أيضا بالجائزة في 2008 و2013 و2014 : "انه لشرف كبير بالنسبة لي الفوز بجائزة الكرة الذهبية للمرة الرابعة. أشعر الآن بنفس المشاعر التي انتابتني بعد فوزي بالجائزة لأول مرة. إنه حلم تحول الى حقيقة مرة أخرى. لم أكن أتخيل أن أفوز بالجائزة اربع مرات. السعادة تغمرني".



وتابع: "انتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر لكل زملائي في ريال مدريد ومنتخب البرتغال. أشعر بفخر وسعادة غامرة".



وعادت جائزة الكرة الذهبية التي اندمجت مع جائزة الاتحاد الدولي (الفيفا) لأفضل لاعب في العالم اعتبارا من 2010 الى 2015 إلى مجلة فرانس فوتبول هذا العام حيث سمح فقط للصحفيين بالتصويت وليس قادة ومدربي المنتخبات الوطنية.