قرعة أبطال أوروبا تعيد أرسنال إلى مواجهة بايرن

أسفرت قرعة الدور الثاني (دور الستة عشر) لدوري أبطال أوروبا عن مواجهات متوسطة المستوى للفرق الإسبانية، حيث يلتقي ريال مدريد حامل اللقب فريق نابولي الإيطالي، فيما يلتقي برشلونة وأتلتيكو مع باريس سان جيرمان الفرنسي وباير ليفركوزن الألماني على الترتيب.

وأوقعت القرعة الفريق الإسباني الرابع في مواجهة أخرى متوسطة المستوى مع فريق ليستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي.

وكانت أقوى المواجهات التي أسفرت عنها القرعة هي المواجهة بين أرسنال الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني، فيما يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي مع موناكو الفرنسي وبنفيكا البرتغالي مع بوروسيا دورتموند الألماني وبورتو البرتغالي مع يوفنتوس الإيطالي.

وأجريت القرعة بين الفرق الستة عشر التي اجتازت دور المجموعات بعد احتلالها المركزين الأول والثاني في المجموعات الثماني بالدور الأول.

وقسمت هذه الفرق قبل إجراء القرعة إلى مستويين حيث وضعت الفرق الثمانية التي تصدرت هذه المجموعات في المستوى الأول، فيما وضعت الفرق التي احتلت مركز الوصيف في دور المجموعات بالمستوى الثاني.

وعملت القرعة على وضع كل فريق بالمستوى الأول مع فريق من المستوى الثاني مع تجنب عدم وقوع أي فريق في مواجهة الفريق الصاعد معه من نفس مجموعتهما بالدور الأول، كما جنبت القرعة الفرق التي تنتمي لاتحاد أهلي واحد من الوقوع معا في هذا الدور.

وتقام مباريات جولة الذهاب بدور الستة عشر للبطولة في أيام 14 و15 و21 و22 فبراير المقبل فيما تقام مباريات جولة الإياب أيام السابع والثامن و14 و15 مارس المقبل.

وطبقاً لقواعد هذا الدور من البطولة، ستكون مباريات الذهاب على ملاعب الفرق التي جاءت في المستوى الثاني، فيما ستكون مباريات الإياب على ملاعب الفرق التي جاءت في المستوى الأول، والتي تصدرت مجموعاتها في الدور الأول للبطولة.

وتقام المباراة النهائية للبطولة هذا الموسم في الثالث من يونيو 2017 على استاد "ميلينيوم" في كارديف.