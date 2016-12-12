لاعب ناسيونال يرغب بإهداء لقب المونديال إلى شابكوينسي

قال جون موسكويرا لاعب وسط نادي أتليتيكو ناسيونال الكولومبي بطل أمريكا الجنوبية إن فريقه يرغب في الفوز بكأس العالم للأندية المقامة حاليا في اليابان تكريما لفريق شابكوينسي البرازيلي المنكوب.



وقتل معظم لاعبي شابكوينسي وطاقمه الفني في حادث تحطم طائرة كانت تقل بعثة الفريق قبيل هبوطها في كولومبيا في نهاية الشهر الماضي.



ووقع الحادث بينما كان الفريق البرازيلي في طريقه لخوض لقاء الذهاب لنهائي كأس سودا أميركانا في مواجهة أتليتيكو ناسيونال.



ووصل أتليتيكو ناسيونال بطل كأس ليبرتادوريس إلى أوساكا اليابانية يوم السبت بينما لا تزال أثار الحادث المأساوي عالقة في الأذهان، لكن سيتعين عليه تحويل التركيز سريعا إلى مباراته في الدور قبل النهائي في كأس العالم للأندية في مواجهة كاشيما أنتلرز بطل الدوري الياباني.



ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن موسكويرا قوله: سيظل فريق شابكوينسي دائما في قلوبنا وعقولنا. وأضاف اللاعب : في كل مرة نلعب فيها ونفوز فإننا سنهدي الفوز لهذا الفريق. أعتقد أن كل مجتمع كرة القدم حول العالم تأثر بهذه المأساة والكل سيتذكرهم دائما.



وقال موسكويرا أيضا: نحن سعداء بالتواجد هنا لأننا كنا نحلم دوما باللعب في البطولة.. ونحن نريد بذل كل ما في وسعنا للوصول للمباراة النهائية.



وأردف موسكويرا: لقد حرصنا على مشاهدة المباريات ووجدنا أنها بطولة رائعة وهي تحظى بالكثير من الاهتمام بسبب مشاركة أفضل فرق على مستوى العالم فيها. وأمامنا فرصة كبيرة ولدينا الكثير من الرغبة لتحقيق الفوز.