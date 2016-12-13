بايرن ميونخ يمدد عقد ليفاندوفسكي حتى 2021

المصدر: ميونخ - د ب أ

أعلن نادي بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني عن تجديد عقد مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي حتى 2021.

وقال ليفاندوفسكي عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": "هذا النادي منحني كل ما احتاجه لتحقيق أحلامي، تحديات جديدة بانتظارنا".

وكان العقد الأصلي لليفاندوفسكي ينتهي في 2019 ولكن العقد الجديد للمهاجم البالغ من العمر 28 عاما سينهي أي تكهنات بشأن إمكانية رحيله.

وسجل ليفاندوفسكي 11 هدفا خلال 14 مباراة في الموسم الحالي من البوندسليجا ليقود بايرن لصدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف أمام لايبزيغ.