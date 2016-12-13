حرمان توريه من قيادة السيارة.. واللاعب: لا أحتسي الكحول

أكد الإيفواري يايا توريه نجم خط وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم حرمانه من قيادة السيارة لمدة 18 شهرا لقيادته السيارة، وهو تحت تأثير الكحوليات، بيد أنه نفى صحة هذا الاتهام.

وأوضح توريه 33 على صفحته ببرنامج "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، أن المحكمة قررت أمس منعه من القيادة لمة 18 شهرا.

وأكد اللاعب الإيفواري المخضرم أنه لم يتناول الكحوليات لأنه مسلم ولا يحتسي الكحوليات.

وقال توريه في بيان له: على مدار الأسبوعين الماضيين، ثار الارتباك والجدل بشأن اتهامي بقيادة السيارة تحت تأثير الكحوليات. كما هو معروف جيدا، أنا مسلم ولا أتناول الكحوليات.

وأوضح: أرفض دائماً تناول الكحوليات. كل من يعرفني أو من يتابع كرة القدم، سيشاهدني وأن أرفض زجاجة الشمبانيا التي تقدم للاعب الفائز بلقب رجل المباراة وذلك بسبب التزامي بديني... المسألة الآن حسمت في المحكمة"، مشيراً إلى أنه قرر عدم الاعتراض على الاتهام بأن نسبة الكحول في جسمه كانت أعلى من النسب المصرح بها، وذلك لدى فحصه مساء خلال قيادته السيارة.

وأضاف: ورغم هذا، كان من المهم بالنسبة لي أن أبلغ المحكمة بأنني لم أتناول الكحوليات عمدا. وأشار القاضي في ملاحظاته إلى أنني لم أتناول الكحوليات عمدا.

ولعب توريه دورا محدودا مع فريقه في الموسم الحالي حتى الآن، بسبب مشكلته مع الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني للفريق نتيجة تصريحات أدلى بها وكيل اللاعب قبل أن تعود الأمور أخيرا لنصابها الطبيعي، حيث عاد اللاعب للمشاركة مع الفريق في وقت سابق من الشهر الحالي.