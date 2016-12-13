كريستيانو رونالدو: وضعوني في السجن وأنا بريء

نفى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد التقارير الصحافية التي تتهمه بإخفاء 150 مليون يورو عن أعين الضرائب، عبر ما يسمى بـ "الملاذات الضريبية"، وأكد أن حقيقة هذا الموضوع ستظهر آجلا أو عاجلا.

وقال اللاعب البرتغالي في مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية نشرت يوم الثلاثاء: في البرتغال نقول إن هناك الكثيرين في السجون وهم أبرياء.

وأضاف رونالدو الذي فاز الاثنين بجائزة الكرة الذهبية: لا أحد يروق له أن يتهم بفعل الأشياء السيئة وهو لم يفعلها.

وكانت بعض من وسائل الإعلام العالمية قد ادعت في مطلع ديسمبر الجاري أن رونالدو أخفى 150 مليون يورو عن طريق "الملاذات الضريبية"، وهي أرباح حصل عليه مقابل بيع حقوق الصورة الخاصة به.

وتابع رونالدو، قائلا: اعتدت أن يتحدثون عني بشكل جيد أو بشكل سيئ، ويجب أن أتعايش مع هذا الأمر ولكن عندما يتعلق الموضوع بأمر خطير وغير عادل فإن هذا يؤلمني، لأنني أقوم دائماً بالأشياء على نحو جيد، لا ينتابني شعور جيد عندما يتحدثون عن اسمي بهذه الطريقة لأنني أعرف أنني قمت بالتصرف في جميع الأمور على نحو صحيح.

وأعرب النجم البرتغالي عن استيائه من نشر تلك المعلومات قبل أيام من حصوله على كرته الذهبية الرابعة.

واستطرد رونالدو قائلاً: بالطبع أشعر بالضيق، وسأكون كاذبا إذا نفيت هذا، لست شخصا منافقا، الأمر لا يتعلق بشخصي فقط ولكن بالناس التي تعمل من أجلي وبعائلتي وابني، الذي يكبر ويدرك الأشياء، هذه الأمور تؤلم عندما تقوم بالأشياء بشرف.

واختتم مهاجم النادي الإسباني حديثه قائلا: الأمر يصبح مزعجا عندما يحاول البعض التأكيد على أمور غير حقيقية، تتكشف حقيقة الأشياء دائما آجلا أو عاجلا.