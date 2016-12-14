أموال الصينيين تقرّب أوسكار تشيلسي من شنغهاي

يقترب البرازيلي أوسكار لاعب وسط تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من الانضمام إلى شنغهاي سيبج الصيني.



وأبلغ اللاعب محطة سبورتف في البرازيل "هذا مؤكد بنسبة 90 في المئة. الأمر يتوقف على بعض التفاصيل البيروقراطية".



وذكرت تقارير اخبارية أن الصفقة ستكلف الفريق الصيني 60 مليون يورو وسيعمل تحت قيادة اندريه فيلاس بواش مدرب تشيلسي السابق والذي حاول التعاقد معه عندما كان مدربا لتوتنهام هوتسبير ليلعب إلى جانب البرازيليين هالك وإلكسون.



وانضم أوسكار إلى تشيلسي في 2012 وفاز بالدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الأوروبي وكأس رابطة الأندية الانجليزية مع النادي اللندني.



ولكن بعد مشاركته أساسيا في أول خمس مباريات بالدوري هذا الموسم بقيادة المدرب الجديد انطونيو كونتي خرج من حساباته ولعب بديلا أربع مرات فقط منذ سبتمبر الماضي.

