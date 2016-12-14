إيفرتون يصدم أرسنال بهدف متأخر ويحرمه الصدارة

حول إيفرتون تأخره بهدف أمام ضيفه أرسنال إلى فوز 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في افتتاح منافسات المرحلة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز بورنموث على ليستر سيتي 1 - صفر.

وتقدم أرسنال بهدف سجله أليكسيس سانشيز في الدقيقة 20 وتعادل إيفرتون عن طريق شيموس كولمان في الدقيقة 44 قبل أن يسجل أشلي ويليامز هدف الفوز لايفرتون في الدقيقة 86.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد أرسنال عند 34 نقطة في المركز الثاني.

يشار إلى أن هذا الفوز هو السادس لإيفرتون هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في مثلها، فيما تعد هذه الهزيمة هي الثانية لأرسنال هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والتعادل في أربع.

وفي المباراة الثانية، سقط ليستر سيتي، حامل اللقب، في فخ الهزيمة أمام مضيفه بورنموث بهدف لا رد له، ويدين بورنموث بالفضل في هذا الفوز للاعبه مارك بوج الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34.

ورفع بورنموث رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.