تشونبوك يحرز المركز الخامس في مونديال الأندية

أحرز تشونبوك الكوري الجنوبي المركز الخامس ببطولة كأس العالم للأندية 2016 المقامة حاليا في اليابان بعدما حقق انتصارا مستحقا وتغلب على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي 4 - 1 يوم الأربعاء في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

وأنهى تشونبوك ، بطل آسيا ، الشوط الأول متفوقا بثلاثة أهداف سجلها بو-كويونج كيم وجونج-هو لي وريكاردو ناسيمينتو مدافع صن داونز (بالخطأ في مرمى فريقه) في الدقائق 18 و29 و41 . وفي الشوط الثاني ، رد صن داونز بطل أفريقيا بهدف وحيد في الدقيقة 48 سجله بيرسي تاو قبل أن يختتم شين-ووك كيم التسجيل بالهدف الرابع لتشونبوك في الدقيقة 89 . وكان تشونبوك الأكثر استحواذا على الكرة والأخطر هجوميا على مدار شوطي المباراة وقد حسم المواجهة من شوطها الأول من خلال الثلاثية بعد أن قدم العديد من الجمل التكتيكية المنظمة في الهجوم ، بينما لم يشكل صن داونز الضغط الهجومي الكافي لتغيير النتيجة في الشوط الثاني واكتفى خلاله بهدف بيرسي تاو الذي سجله بمجهود فردي.

وفي بداية المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة سويتا اليابانية وأدارها الحكم البحريني نواف شكر الله ، استمرت فترة جس النبض لدقائق ثم بدأ كل من الفريقين في استعراض طموحه الهجومي لكن أيا منهما لم يشكل خطورة مبكرة على مرمى منافسه.

ورغم التفوق في الاستحواذ والضغط الهجومي من جانب تشونبوك ، بدا الفريق الجنوب أفريقي أكثر هدوءا وتنظيما على أرض الملعب في الدقائق الأولى وتألق لاعبوه في الانتقال من الدفاع إلى الهجوم لكنه لم يشكل الخطورة الكافية للتقدم المبكر.

واعتمد الفريق الكوري على الجمل التكتيكية المنظمة والتمريرات القصيرة في الهجوم لكنه وجد بعض الصعوبة في محاولات التوغل إلى منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 18 ، افتتح تشونبوك التسجيل من هجمة منظمة شهدت تمريرة عرضية من وون جاي بارك وكاد جيو-وون هان المتمركز أمام المرمى ، أن يسدد في الشباك لكن الحارس أونيانجو تصدى للكرة التي ارتدت إلى بو-كويونج كيم ليراوغ ويصوب بدقة إلى داخل الشباك.

ورد صن داونز بهجمة خطيرة في الدقيقة 22 انتهت بتسديدة قوية من جانب كاما بيليات لكن الدفاع تعاون مع الحارس في التصدي للكرة.

وفي الدقيقة 29 ، عزز تشونبوك تقدمه بالهدف الثاني وجاء إثر ضربة حرة وأكثر من تمريرة داخل منطقة الجزاء ، وقد هيأ مو-يول كو الكرة إلى جونج-هو لي الذي استدار أمام المرمى وصوب الكرة بدقة داخل الشباك.

بمرور الوقت ، حاول صن داونز استعادة توازنه وقدم أكثر من محاولة لكن لاعبيه افتقدوا الدقة في التمرير ولم يواجه مرمى تشونبوك أي خطورة حقيقية.

وضاعف الفريق الكوري محنة بطل أفريقيا عندما أضاف الهدف الثالث بالنيران الصديقة في الدقيقة 41 ، حيث شن تشونبوك هجمة سريعة ومرر يون-هو جانج كرة داخل منطقة الجزاء حاول ريكاردو ناسيمينتو مدافع صن داونز قطعها لكنه وجهها بالخطأ إلى مرمى فريقه ، ولم تسفر الدقائق المتبقية من الشوط الأول عن جديد لينتهي بتقدم تشونبوك 3 - صفر.

وبعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني ، جاء رد صن داونز بهدفه الأول حيث تلقى بيرسي تاو كرة طولية وراوغ ببراعة داخل منطقة الجزاء ثم صوب الكرة بقدمه اليسرى في الشباك.

واستعاد تشونبوك نشاطه الهجومي بعدها وكاد أن يضيف الهدف الرابع في الدقيقة 53 لكن الحارس تصدى للكرة ببراعة.

وكاد البديل البرازيلي ليوناردو أن يضيف الهدف الرابع للفريق الكوري في الدقيقة 70 بتسديدة خطيرة لكن الحارس تصدى للكرة بأطراف أصابعه وحولها إلى ركنية لم تستغل.

بعدها تراجعت الحدة الهجومية لتشونبوك وبدا قانعا بثلاثية الشوط الأول ، كما بدا فقدان الأمل في تغيير النتيجة يتسلل تدريجيا إلى عناصر صن داونز.

وقبل دقيقة واحدة من النهاية ، أضاف تشونبوك هدفه الرابع حيث تلقى البديل شين-ووك كيم الكرة من ضربة ركنية ووجهها برأسه إلى داخل الشباك ولم تسفر الدقائق الأخيرة عن جديد لتنتهي المواجهة بفوز الفريق الكوري 4 - 1 .