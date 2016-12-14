زيدان عن "أميركا": مواجهة ريال مدريد.. مرة في العمر

توقع زين الدين زيدان أن أميركا المكسيكي سيكون مدفوعا بفكرة الفوز على ريال مدريد في العام الذي يحتفل فيه بمئويته ليصبح أول فريق من منطقة أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) يصل نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم.



وتغلب أميركا بطل دوري أبطال الكونكاكاف على تشونبوك الكوري الجنوبي 2-1 ليضرب موعدا مع ريال بطل أوروبا في قبل النهائي في يوكوهاما يوم الخميس وقال زيدان إن مواجهة العملاق الإسباني تثير حماس المكسيكيين.



ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن زيدان قوله: "أعتقد أن أميركا متحمس لأنه يرغب في الاحتفال بمئويته. بعض الأندية تتاح لها فرصة مواجهة ريال مدريد مرة واحدة في العمر وأعتقد أنها فرصة جيدة جدا لهم".



ورفض زيدان اعتبار ريال المرشح للفوز بالمباراة وقال إن على لاعبيه بذل الكثير من الجهد من أجل التأهل لنهائي الأحد القادم ضد أتليتيكو ناسيونال أو كاشيما انتلرز.



وأضاف المدرب الفرنسي: "لم أظن مطلقا أننا نمتلك فرصة أفضل في الفوز على منافسنيا. يجب أن نلعب كرة قدم والعديد من الناس يتوقعون فوز ريال مدريد بالمباراة بسهولة بالغة لكن هذا ليس ما أظنه".



وتابع "سنواجه منافسا رائعا وأنا واثق أننا سنمر بأوقات صعبة خلال اللقاء وهذا ما أقوله للاعبين".



ومن المستبعد أن يغامر زيدان باشراك القائد سيرجيو راموس في مباراة الخميس إذ لم يتدرب المدافع في آخر يومين ولم يوضح ما إذا كان الهداف كريستيانو رونالدو سيشارك.



وقال "يجب أن أفكر في التشكيلة الأساسية وسأعلن من سيشارك لاحقاً. بالطبع (رونالدو) متحمس كما هو دائما. يمتلك الحافز دائما بغض النظر عن هوية المنافس أو ما إذا كانت المباراة ودية أو حتى المران".



وفاز رونالدو بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الرابعة يوم الاثنين وأشاد زيدان بانجاز مهاجم البرتغال.



ومضى قائلا "من النادر جدا أن يفوز لاعب واحد بالعديد من الجوائز. جائزة الكرة الذهبية الرابعة انجاز رائع وأمر ليس من السهل تحقيقه. ما يفعله في غاية الروعة. ربما يستحق الفوز بالجائزة مرة خامسة أيضا".