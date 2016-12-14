كاشيما يخالف التوقعات ويبلغ نهائي مونديال الأندية

خالف كاشيما أنتلرز بطل اليابان التوقعات وانتزع بطاقة التأهل للدور النهائي ببطولة كأس العالم للأندية على حساب أتلتيكو ناسيونال الكولومبي بعدما تغلب عليه 3 -صفر يوم الأربعاء في الدور قبل النهائي للبطولة.

ويلتقي كاشيما أنتلرز في النهائي مع الفائز في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي المقررة يوم الخميس بين كلوب أمريكا المكسيكي وريال مدريد الأسباني بطل أوروبا.

وافتتح كاشيما أنتلرز التسجيل بهدف أحرزه شوما دوي من ضربة جزاء في الدقيقة 33 ثم أضاف ياسوشي إيندو ويوما سوزوكي الهدفين الثاني والثالث للفريق في الدقيقتين 83 و85 .

وجاءت المباراة متكافئة بين الفريقين خلال الشوط الأول من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي لكن الملامح تغيرت بعد الهدف الأول لأنتلرز والذي جاء من ضربة جزاء احتسبها الحكم فيكتور كاساي بعد التأكد من تعرض لاعب أنتلرز لعرقلة داخل منطقة الجزاء ، من خلال مراجعة التسجيل المصور للعبة بتقنية الفيديو. وبعدها انتقلت الدفة الهجومية إلى الفريق الكولومبي الذي ضغط بقوة وصنع العديد من الفرص التهديفية لكنه أخفق في إدراك التعادل خلال الشوط الأول.

واختلف الحال بشكل كبير في الشوط الثاني ، حيث فرض الفريق الكولومبي تفوقه الهجومي طوال الشوط لكن حارس مرمى الفريق الياباني هيتوشي سوجاهاتا لعب دور البطولة ودافع ببراعة عن شباكه كما عاند الحظ لاعبي الفريق الكولومبي في أكثر من مناسبة ، قبل أن يطلق الفريق الياباني رصاصة الرحمة بتعزيز تقدمه بالهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 83 و85 لينتزع بطاقة التأهل.

