كومان ساخراً: عذراً فينغر.. لا أفوز عليك إلا بالتحكيم

سخر الهولندي رونالد كومان مدرب إيفرتون من نظيره الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال لتكراره انتقاد الحكام، لا سيما بعد خسارة فريقه أمام مضيفه إيفرتون الذي يدربه الأول.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين الثلاثاء في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوز إيفرتون (2-1).

وكانت هذه الخسارة الأولى لأرسنال خارج ملعبه منذ زهاء تسعة اشهر، عندما خسر في "أولدترافورد" أمام مانشستر يونايتد (2-3) في 28 فبراير. كما كانت الهزيمة الثانية فقط للاعبي فينغر بعد تلك التي مني بها "المدفعجية" في المرحلة الافتتاحية أمام ليفربول (3-4).

ولم يكن فينغر راضيا على قرارات الحكم مارك كلاتنبرغ لأنه منح إيفرتون ركلة ركنية في الدقائق الاخيرة، نتج عنها هدف الفوز لصاحب الأرض (في الدقيقة 86) من كرة رأسية لاشلي وليامز.

وانتقد كومان المدرب الفرنسي بعد المباراة قائلا: لست متفاجئا بما صدر عن فينغر لانها المرة الثالثة تواليا التي أفوز بها كمدرب على أرضي ضد أرسنال. مضيفا بتهكم: في المرات الثلاث كان الحكم السبب. حسنا، عذرا أرسنال. فزنا بسبب الحكم، نعتذر منكم !".

وشكا فينغر بعد المباراة من أن الركلة الركنية لم تكن صحيحة، لأن الكرة ارتدت من البديل دومينيك كالفيرت-ليوين قبل أن تخرج.

وقال: لم تكن ركلة ركنية، كان قرارا خاطئا أنا مستاء جدا لان كلاتنبرغ كان في وضع جيد جدا لرؤية اللاعب الذي حول الكرة لخارج الملعب. ليست المرة الأولى هذا الموسم التي نعاني من قراراته. الا إنه استدرك قائلا: لا أريد التحدث عن الحكم كثيرا".