بوكيتينو: داير لن يرحل عن صفوف توتنهام

رد ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على تكهنات بشأن قرب رحيل إريك داير وقال إن لاعب وسط إنجلترا سيبقى مع الفريق ولا ينوي الرحيل.



ولم يشارك داير كثيرا مع توتنهام هذا الموسم بعدما أخفق في تقديم نفس مستواه الرائع بالموسم الماضي لتخرج تكهنات عن إمكانية رحيل اللاعب البالغ عمره 22 عاما رغم توصله لاتفاق بتمديد تعاقده في سبتمبر الماضي.



وقال بوكيتينو لوسائل إعلام بريطانية "بالطبع لا. إيريك داير لاعبنا ومدد عقده براتب أفضل بعد بطولة أوروبا. لا توجد شكوك حول مستقبل اللاعب في توتنهام".



وتألق كريستيان إريكسن - الذي سجل هدفين في الفوز 3-صفر على هال سيتي يوم الأربعاء - وهز الشباك خمس مرات في آخر خمس مباريات وقال بوكيتينو إن لاعب الوسط خفف الضغط على المهاجمين.



وقال بوكيتينو "إنه يعمل بجدية كبيرة وأعرف أنه من المهم أن يسجل المهاجمون الأهداف لكن أن يسجل لاعب الوسط فهذا أمر جيد أيضا".



واحتفظ توتنهام بالمركز الخامس في الدوري وبفارق ثلاث نقاط عن المربع الذهبي بعد مرور 16 جولة من المسابقة.



وقال بوكيتينو "من المهم الوجود بالقرب من المربع الذهبي. الطريق لا يزال طويلا على نهاية الموسم".



وأضاف "هذه فترة صعبة جدا.. في الوقت الحالي نحن في حاجة للاحتفاظ بالثقة وتقليص الفارق".



ويلعب توتنهام على أرضه مع بيرنلي صاحب المركز 13 في الدوري الإنجليزي يوم الأحد.